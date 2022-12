Le Tour de France 2024 arrivera à Nice avec un contre la montre, la date

C'était officieux, c'est désormais officiel, le Tour de France 2024 arrivera à Nice en raison des JO de Paris 2024.

Ce n'était plus vraiment un secret, mais la confirmation officielle était attendue. Ce jeudi 1er décembre, l'organisation du Tour de France a annoncé que l'arrivée de la Grande Boucle se ferait bien à Nice en raison des Jeux olympiques de Paris 2024 qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août.

Après 110 éditions conclues à Paris avec très souvent une étape assez ennuyante promise aux sprinteurs, ce Tour de France 2024 proposera un vent de nouveauté avec un contre la montre le 21 juillet dans Nice. Pour les plus nostalgiques, ce sera la première fois que le Tour se termine sur un chrono depuis le dénouement de 1989 où le Français Laurent Fignon avait perdu le maillot jaune pour huit secondes, plus faible écart de l'histoire, face à l'Américain Greg Lemond. À l'heure actuelle, le profil et le kilométrage ne sont pas déterminé.

"Nous sommes tous hyper heureux que les Jeux Olympiques aient lieu en France et à Paris. C'est formidable pour tout le monde, le sport français et au-delà. Mais c'était complètement impossible de terminer le Tour à Paris (*), les forces de police et de gendarmerie auront suffisamment de travail pour ne pas en rajouter. Il y a une forme d'évidence, de bon sens. La Côte d'Azur nous offrira un cadre d'exception d'un point de vue esthétique, le lieu le plus connu par les étrangers en France après Paris. Partant de Nice et de sa métropole, on va utiliser ce terrain complètement différent pendant tout le week-end, ça va nous permettre de proposer un feu d'artifice final qui sera formidable" a explique Christian Prudhomme à l'Equipe.