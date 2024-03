Strade Bianche 2024 : heure, chaîne, comment suivre la course en direct ?

Qui succèdera à Tom Pidcock sur les chemins blancs italiens ? Le Britannique avait remporté les Strade Bianche en solitaire l'année dernière.

Avant Milan San Remo et le Tirreno Adriatico, les Strade Bianche lancent traditionnellement les courses du mois de mars de l'autre côté des Alpes. Sur ces chemins blancs si caractéristiques, la course a su se faire une place de choix dans le calendrier, à tel point que certains la considèrent déjà comme un sixième Monument, malgré sa très jeune existence. Les routes si particulières autour de la cité de Sienne offrent chaque année des scénarios spectaculaires, avec des échappées au long cours et des attaques lointaines.

Lors de l'édition 2023, le Britannique Tom Pidcock, spécialiste du VTT et des classiques, s'est imposé en solitaire après un gros numéro. Comme Tadej Pogacar en 2022, le coureur de l'équipe Ineos Grenadiers est parti seul à 50km de l'arrivée. Matej Mohoric, Tiesj Benoot, Attila Valter ou encore Valentin Madouas ont tenté de revenir sur le coureur, mais ils ont tous buté sur un adversaire imbattable cette année.

Pour l'édition 2024, Tom Pidcock sera de nouveau de la partie avec comme principal rival, le Slovène Tadej Pogacar, grand favori de la course. Parmi les autres noms à cocher, on suivra du côté des Français Lenny Martinez, vainqueur du Trofeo Laigueglia, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Romain Grégoire ou encore Julian Alaphilippe. Lennert Van Eetvelt, la jeune pépite, Mohoric, Sepp Kuss, Richard Carapaz, Ben Healy, Alberto Bettiol, Simon Yates, Tom Skjuins, Michal Kwiatkowski, Tim Wellens pourraient également tirer leur épingle du jeu.

Sur quelle chaîne suivre la course ?

La course italienne sera à suivre en exclusivité sur les antennes de Eurosport 2.

À quelle heure suivre la course ?

Vous pouvez suivre la course à partir de 14h avec l'ouverture de la diffusion internationale.

Le 4 mars 2023 s'est déroulé la 17e édition des Strade Bianche. Un seul français a pour le moment gagné cette course. Il s'agit de Julian Alaphilippe.