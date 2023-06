Abandon obligatoire après un test positif ? Le détail du protocole Covid sur le Tour de France 2023

À quelques jours du grand départ du Tour de France 2023, l'UCI a rappelé les contours du protocole Covid sur la Grande Boucle.

Malgré la fin de la pandémie annoncée par l'OMS il y a quelques mois, il existe toujours quelques cas de Covid dans le monde et en France. Dans le monde sportif, la crainte d'une contamination est toujours présente, surtout dans le vélo après l'abandon du champion du monde Remco Evenepoel sur le Giro au mois de mai, alors leader de la course. Parmi les mesures évoquées, un accès limité et le port d'un masque obligatoire dans certaines zones pour les coureurs, le personnel et les supporters, mais également les respect des règles élémentaires comme le maintien d'une distance physique suffisante, se désinfecter fréquemment les mains, etc... Malheureusement pour les fans, les coureurs et le personnel de l'équipe seront interdits de signer des autographes et de manger à l'extérieur de leurs hôtels.

Abandon obligatoire en cas de test positif ?

La réponse est non. "Dans le cas de la survenue au sein d'une équipe d'un cas de Covid-19 confirmé par un test antigénique ou par un test PCR (qu'il s'agisse d'un coureur ou d'un membre du personnel), la décision d'isolement et de retrait de la course du coureur sera prise de manière collégiale par le médecin de l'équipe concernée, le coordinateur Covid-19 de l'épreuve et le Directeur Médical de l'UCI, sur la base des éléments cliniques disponibles et des résultats du test Covid", indique l'UCI dans son communiqué publié mercredi 28 juin