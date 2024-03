Peter Sagan opéré une deuxième fois du coeur, quel est son état de santé ?

A 35 ans, le cycliste Slovaque Peter Sagan va subir une deuxième opération du cœur en deux mois. A 4 mois des Jeux, il espère toujours pouvoir participer à l'épreuve de VTT.

Triple champion du monde sur route, le Slovaque Peter Sagan avait annoncé en fin d'année dernière sa retraite du cyclisme sur route, pour se concentrer sur ce qui sera peut-être le dernier grand défi de sa carrière : les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain, en VTT. Pour autant, la route semble de plus en plus ardue pour le septuple vainqueur du maillot vert du tour de France. Déjà opéré du cœur en février dernier après une tachycardie, le Slovaque a annoncé dimanche 17 mars sur son compte Instagram une seconde opération à venir la semaine prochaine. "Pendant que je m'entraînais sur les sentiers rocheux à Marseille, mon cœur a subi quelques chocs. Rien à craindre, on pourrait dire que mon cœur a besoin d'un arrêt au stand. Je vais me faire opérer la semaine prochaine et grâce à mon ami, cardiologue sportif Dr Roberto Corsetti, je suis sûr que je serai de retour en selle très bientôt."

A 34 ans, Peter Sagan espère revenir au plus haut niveau avec son amour de jeunesse. Champion d'Europe et champion du monde de VTT en junior, il n'avait pris le virage vers la route que tard dans sa carrière. Déjà aux Jeux de Rio en 2016 il avait participé à l'épreuve de VTT. Il avait alors terminé 35e, plombé par plusieurs crevaisons.

Cette seconde opération pour Sagan pourrait compromettre cet objectif de médaille en juillet à Paris. Alors que le Slovaque avait repris l'entrainement début mars et se préparait pour la première manche de la coupe de France VTT à Marseille, cette nouvelle opération pourrait retarder ses début sur la coupe du monde de VTT, qui commence le 12 avril prochain au Brésil. Cette première étape est pourtant importante pour Peter Sagan, qui n'a pas encore validé son ticket qualificatif pour l'épreuve des Jeux.