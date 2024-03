Gand-Wevelgem 2024 : Pedersen devance van der Poel dans un duel haletant ! Le résumé de la course

Après la victoire de Pedersen devant van der Poel dans ce Gand-Wevelgem 2024, le peloton s'est battu pour compléter le podium. Le Belge Jordi Meeus a été le plus fort et gagne le sprint du peloton.

Le Danois remporte pour la deuxième fois de sa carrière Gand-Wevelgem et a impressionné aujourd'hui en devançant le grand favori de la journée Mathieu van der Poel.

LE DANOIS LANCE DE TRÈS LOIN LE SPRINT ET TIENT FACE AU RETOUR DE VAN DER POEL ! Mads Pedersen inflige un camouflet au champion du monde Mathieu van der Poel qui était le grand favori.

Le duel tant attendu va bien avoir lieu ! van der Poel et Pedersen se regardent au moment de passer la flamme rouge.

Pedersen et van der Poel tiennent le bon bout et se dirigent vers une explication finale dans ce Gand-Wevelgem. Ils disposent de 50" d'avance.

On rentre dans le vif du sujet dans ce Gand-Wevelgem 2024. Pedersen et van der Poel ont toujours une minute d'avance sur le peloton qui roule fort.

Mads Pedersen et Mathieu van der Poel résisteront-ils au retour du peloton ? Ce dernier est à un peu plus d'une minute de ce duo de tête qui semble souffrir. Les deux visages sont marqués mais les relais sont pris. Beaucoup de suspense dans cette fin de Gand-Wevelgem 2024.

Sous l'impulsion de l'équipe Soudal-Quick Step, le peloton reprend progressivement le quatuor de poursuivants qui se trouve à 1'10" de Pedersen et van der Poel.

Le néo-Zélandais est rattrapé par le trio Turner, Page et Turgis. Le peloton n'est pas très loin derrière et devrait être en mesure de revenir également.

15:56 - Pithie distancé (26km)

Le néo-Zélandais a craqué et voit ses deux anciens compagnons de tête filer à l'avant de ce Gand-Wevelgem 2024. Il a 50" de retard et voit revenir sur lui le troisième groupe composé de Page, Turner et Turgis.