DIRECT. À travers la Flandre : sans van der Poel, une chance pour Alaphilippe ? Suivez la course

Une chute a eu lieu dans le peloton, à 116 kilomètres de l'arrivée. Deux cyclistes sont impliqués : Nils Eekhoff (Team dsm-firmenich PostNL) et Elmar Reinders (Team Jayco AlUla)

Le Français Christophe Laporte avait remporté en 2023 la course À travers la Flandre, reprenant l'échappée avant de finir en solitaire. Pas suffisamment remis de maladie, il a cette semaine déclaré forfait pour la course aujourd'hui, ainsi que pour le tour des Flandres de dimanche.

Quatrième du dernier tour des Flandres, sixième en 2021 et deuxième en 2020, Wout van Aert espère enfin lever les bras sur le Ronde. Jamais vainqueur d'À travers la Flandre, cette répétition pourrait lui permettre de se jauger et d'arriver dans les bonnes conditions dimanche.

14:07 - La composition de l'échappée

Parmi les onze coureurs à l'avant de cette course À travers la Flandre, on retrouve deux français : Donovan Grondin (Arkéa - B&B hotels) et Thomas Gachignard (TotalEnergies). Composition : Casper Petersen (Soudal Quick-Step), Mathias Norsgaard (Movistar), Donovan Grondin (Arkéa - B&B hotels), Dries De Brondt (Décathlon - AG2R), Niklas Märkl (Team DSM), Amund Grondahl Jansen (Jayco - AlUla), Filip Maciejuk (Bora - Hansgrohe), Pascal Eenhoorn (Lotto Dstny), Jonas Abrahamsem (Uno-X Mobility), Thomas Gachignard (TotalEnergies), Victor Vercouillie (Team Flanders - Baloise).