"Ne plus conclure de contrats dans l'euphorie" Lefévère allume (encore) Alaphilippe et tacle son salaire

En difficulté dans ses performances, Julian Alaphilippe s'est encore fait critiquer par son directeur sportif Patrick Lefévère.

Depuis quelques mois, le directeur sportif de la Soudal-Quick Step Patrick Lefévère nous a habitué à des déclarations plus que critique à l'égard du coureur français Julian Alaphilippe. Le double champion du monde 2020 et 2021 n'a plus en effet la forme d'il y a quelques années, après une saison 2022 marquée par de nombreuses chutes et de lourdes blessures.

Jamais tendre avec son ancien leader, Patrick Lefévère s'est une nouvelle fois exprimé après la classique du GP E3, qui s'est tenu vendredi 22 mars. Dans sa chronique hebdomadaire pour le journal flamand Het Nieuwsblad, le directeur sportif historique de la Soudal-Quick Step a remis en cause le niveau de ses leaders Julian Alaphilippe, Yves Lampaert et Kasper Asgreen, dont le meilleur sur cette course Yves Lampaert s'est classé 29e. Lefévère a qualifié ce résultat collectif de "bien en dessous de la moyenne."

Dans cette chronique en forme de faux mea culpa, il explique son erreur d'avoir "conclu des contrats dans l'euphorie", pointant assez clairement la prolongation de Julian Alaphilippe en 2020, quelques mois après son premier titre de champion du monde. Ces attaques répétées envers le champion français ont déjà valu à Lefévère une sanction de la part du comité d'éthique de l'Union cycliste internationale. Il avait en effet remis en cause la préparation et la vie personnelle d'Alaphilippe, estimant qu'il y avait "trop de fête et d'alcool." Il s'en était également pris directement à la compagne d'Alaphilippe, provoquant la réaction du président du syndicat des coureurs cyclistes professionnels.

Après le GP E3, Alaphilippe a fait l'impasse le week-end dernier sur Gand-Wevelgem. Il sera en revanche présent sur "A travers la Flandre" ce mercredi 27 mars, et surtout sur le Tour des Flandres dimanche 31 mars. S'il n'est pas favori sur le "Ronde" face à Mathieu van der Poel, Wout van Aert ou Mads Petersen, il espère un bon résultat sur une classique qui ne lui a jamais réussi, avec au mieux une 42e place en 2021. Il devrait également participer aux classiques ardennaises à partir du mois d'avril, avec des courses qui lui ont historiquement réussi, notamment la flèche wallonne, qu'il a remporté trois fois.