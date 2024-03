DIRECT. Tour des Flandres 2024 : van der Poel attend son heure, suivez la course

Double lauréat de l'épreuve, Mathieu van der Poel s'avance en immense favori du Tour des Flandres, en l'absence de Tadej Pogacar et Wout van Aert.

12:53 - Van der Poel à l'arrière (152 km) Mathieu van der Poel traîne dans les voitures à l'arrière, à hauteur de son directeur sportif. Le champion du monde a retiré son survêtement à manches longues. Le double vainqueur du Tour des Flandres reste tranquille alors qu'à l'avant du peloton, son coéquipier Dillier a été remis à la planche. L'écart est remonté et a franchi pour la première fois les 4 minutes.

12:48 - Deux équipes à l'avant du peloton (156 km) Deux équipes ont pris le relais des Alpecin-Deceuninck en tête du peloton. Sur la droite de la route, Elia Viviani conduit le train des Ineos-Grenadiers quand au centre, on retrouve la formation belge du Team Flanders - Baloise. Le peloton évolue entre 3'30'' et 4'00'' derrière les huit échappés.

12:31 - Premier passage pavé (167 km) Les hommes de tête ont atteint le premier secteur pavé de ce Tour des Flandres 2024. Il s'agit du Lippenhivestraat. La portion est large et régulière avec un pavé de bonne qualité. Le second le Paddestraat arrivera dans la foulée,

12:22 - L'écart gonfle (172 km) Les huit échappés continuent d'accroître sur leur avance sur le peloton. Celle-ci atteint pratiquement quatre minutes.

12:18 - Un successeur à Durand ? Si Julian Alaphilippe et Arnaud Démare ont gagné Milan - San Remo et Thibault Pinot le Tour de Lombardie au cours des 10 dernières années, le Tour des Flandres échappe aux récentes conquêtes tricolores. Il faut remonter à 1992 et la victoire de Jacky Durand pour trouver la trace du dernier succès français dans le Ronde.

12:16 - Encore 47 kilomètre (181 km) Pour cette 108e édition, le Tour des Flandres présente un parcours truffé de monts pavés. Le premier passage sur le Vieux Quaremont interviendra dans 47 kilomètres. Voici le détail du programme qui attend les coureurs : Oude Kwaremont (1500 m, Km 136.9)

Kapelleberg (1,1 km, Km 155,5)

Wolvenberg (Km

Molenberg (200 m, Km 171.0)

Mariaborrestraat (Km 175)

Berendries (Km 179)

Valkenberg (Km 184)

Berg Ten Houte (400 m, Km 196.5)

Nieuwe Kruisberg /Hotond (Km 206,5)

Oude Kwaremont (1500 m, Km 216.4)

Paterberg (400 m, Km 219.8)

Koppenberg (600 m, Km 226.2)

Steenbeekdries (Km 231,5)

Taaienberg (500 m, Km 234.0)

Oude Kruisberg/Hotond (500 m, Km 242.5)

Oude Kwaremont (1500 m, Km 254.1) Paterberg (400 m, Km 257.5) Il y aura également six secteurs pavés : Lippenhovestraat (2200 m, Km 105.2)

Paddestraat (1500 m, Km 107.1)

Holleweg (700 m, Km 156.8)

Kerkgate (1400 m, Km 163.7)

Jagerij (800 m, Km 166.1)

Oude Kruisberg (Km 242,5)

12:11 - Sous le soleil Le temps est relativement clément pour les coureurs en ce début de Tour des Flandres puisque le soleil perce dans le ciel belge. Néanmoins, il devrait faire plus couvert et humide en fin de course et une faible pluie pourrait même accompagner les participants dans le final à Audenarde.

12:03 - Le point sur la course Les coureurs se sont élancés d'Anvers aux alentours de 10h ce dimanche matin. Après 75 km de course, on retrouve huit coureurs à l'avant : Bert van Lerberghe, David Dekker, Stanislaw Aniolkowski, Damien Touzé, Luke Durbridge, Elmar Reinders, Lionel Taminiaux et Jelle Vermoote. Ils comptent 3'35'' d'avance sur un peloton emmené par les Alpecin-Deceuninck.