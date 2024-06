Critérium du Dauphiné 2024 : une 3e étape pour les puncheurs, le classement

La troisième étape du Dauphiné s'annonce encore une fois mouvementée avec de nombreuses difficultés.

La seconde étape du Critérium du Dauphiné s'est terminée sous le brouillard avec la victoire de Magnus Cort Nielsen au nez et à la barbe de Bruno Armirail, repris par le peloton à quelques mètres de la ligne arrivée. Le Danois, reconnaissable par sa moustache légendaire, devrait avoir les armes ce mardi pour défendre son maillot jaune.

Cette 3e étape entre Celles-sur-Durolle et les Estables ce mardi 4 juin se dispute sur 181 kilomètres et comporte de nombreuses difficultés qui devraient favoriser les favoris et puncheurs. Dans l'ordre, les coureurs auront au menu du jour la Côte d'Augerolles (2,6km à 5,2%) au kilomètre 22,1, puis, à partir du kilomètre 87 la Côte de Saint-Victor-sur-Arlanc (3,1km à 9,4%), celle de Retournac (3,2km à 5,4%), la côte de Valogeon (2km à 5,2%) et enfin la montée finale sur Les Estables (3,8km à 5,2%). Outre Magnus Cort Nielsen, Valentin Madouas, Romain Grégoire, Lorenzo Fortunato, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Aleksandr Vlasov sont les prétendants à la victoire.

Le classement

Les étapes