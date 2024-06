"Cet accident aurait du me tuer sur le coup", le retour en grâce d'Egan Bernal

Le Colombien Egan Bernal est passé tout proche de la mort il y a deux ans et est de retour au sommet.

Le Colombien, grièvement blessé il y a quelques années, revient enfin au sommet du cyclisme contrairement à d'autres coureurs qui n'ont jamais pu revenir à un tel niveau comme un certain Christopher Froome par exemple. C'était le 24 janvier 2022, le Colombien traverse la commune de Gachancipa, et percute un bus à près de 60km/h. Il est rapidement évacué par les secours dans un état critique et doit se faire opérer d'urgence. "Cet accident aurait dû me tuer sur le coup. Je suis en vie et j'ai l'impression que la vie et dieu m'ont donné une seconde chance" explique désormais le Colombien pour Eurosport avant le départ du Tour de France.

Au total, l'accident lui a provoqué huit côtes cassées, une luxo-fracture de la colonne vertébrale, des fractures du fémur et de la rotule, un hémopneumothorax bilatéral, et un traumatisme facial. Un bilan très lourd que Gustavo Uriza, le médecin de la clinique de Sabana, se souvient : "Quand j'ai vu la fracture, j'ai tout de suite compris. J'ai appelé le chef du service des urgences pour savoir s'il pouvait bouger ses jambes. Il m'a répondu : 'Nous n'avons pas regardé, mais je pense qu'avec cette fracture il devrait être paraplégique'"

"J'avais mal partout mais je ne savais pas vraiment ce que c'était, a-t-il expliqué. A l'hôpital je suis entré en criant 'Endormez-moi' et ils m'ont endormi" a expliqué le vainqueur du Tour de France 2022 qui a ensuite dû rester près de deux semaines à l'hôpital, subissant plusieurs opérations.

Après des semaines à l'hôpital, sa priorité était de remonter sur un vélo au plus haut niveau. Il y parviendra rapidement, disputant le Tour de France en 2023 en terminant à la 36e position avant de disputer la Vuelta quelques semaines plus tard. En 2024, s'il n'a pas encore relevé les bras, il a enchaîné les places d'honneur avec notamment une 2e place sur une étape du Tour de Catalogne et une 3e au classement général final. Pour ce Tour de France 2024, il s'avance comme l'un des leaders de l'équipe Ineos avec Geraint Thomas, Carlos Rodriguez.