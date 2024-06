Qui est Paul Lapeira, le nouveau champion de France

Le cycliste sera sur les routes du Tour de France avec son maillot tricolore.

"Si je gagne le championnat de France, je peux mourir en paix". Les mots ont été prononcés par Paul Lapeira, deux semaines avant ce championnat et donc sa victoire. Un souhait et une soif de victoire car la course arrivait à 8 kilomètres de chez lui et il ne se voyait pas faire autrement. Mais qui est le cycliste français ?

Paul Lapeira est un Normand pure souche et un grand espoir du cyclisme français. Présent dans le centre de formation d'AG2R, Paul Lapeira a notamment remporté le Tour de Lombardie dans cette catégorie. Le coureur a tout de même mis du temps à éclore au plus haut niveau en passant pro il y a seulement 3 ans. Ses performances ne sont pas vraiment à la hauteur du talent qu'on lui prête même s'il réalise un coup d'éclat sur le Giro en 2023 en prenant le maillot de meilleur grimpeur avant d'abandonner deux jours plus tard après avoir pris froid.

Par conséquent, le coureur de l'équipe AG2R n'est pas loin de prendre la porte, mais Vincent Lavenu, le manager, et Julien Jurdie, le directeur sportif se battent pour lui donner une nouvelle chance qu'il aura. "es gosses ont besoin parfois d'un peu plus de temps pour éclore. Parfois, il faut être patient avec les jeunes et ils vous le rendent bien.Un choix payant puisque le Français réalise à l'heure actuelle sa meilleure saison chez les professionnelles avec deux manches de Coupe de France, la Classic Loire-Atlantique, le 16 mars puis Cholet Agglo-Tour le lendemain avant de remporter sa première course World Tour sur la 2e étape du Tour du Pays basque. Il fera également une belle saison de Classiques avec une cinquième place sur l'Amstel Gold Race et une onzième sur Liège-Bastogne-Liège. Sur le Tour de France, avec son maillot de champion de France, Paul Lapeira visera une victoire d'étape.