Tour de France : "Pas de controverse", Pogacar calme le jeu face à Vingegaard

Après les critiques, Tadej Pogacar a un peu calmé le jeu face au double vainqueur du Tour de France.

"Je veux vraiment dire qu'il n'y a pas de controverse, c'est juste l'esprit de la course, puis la course était amusante, j'avais essayé d'attaquer malheureusement le tracé et le vent n'étaient pas en notre faveur mais bon, c'était la course et hier c'était une bonne journée de repos je me suis bien remis. Aujourd'hui aussi, c'était une belle étape donc tout va bien et une journée de moins". Après la 10e étape, le Slovène Tadej Pogacar a tenté de calmer le jeu à la suite des nombreuses déclarations contre Jonas Vingegaard.

Pour rappel, le leader de l'équipe UAE avait indiqué que, selon lui, le Danois avait peur de lui. "S'il n'avait pas peur de moi, ils auraient relayés, lui et son équipier, mais ils sont fixés sur moi (...) Je pense qu'ils ne se préoccupent que de moi, ils sous-estiment les autres, il pourrait y avoir un retour de bâton."

Jonas Vingegaard avait de son côté répliqué sèchement à Pogacar lors de la journée de repos. "Si j'avais roulé avec eux pendant 70 kilomètres et que je me retrouvais ensuite seul dans les derniers kilomètres – ce qui s'est produit – alors mon Tour aurait pu être terminé. Il ne s'agit donc pas d'un problème de couilles, mais juste de l'intelligence de course"

Evenepoel également critique

"Peut-être que le podium du Tour de France aurait pu se décider aujourd'hui (dimanche NDLR). On doit accepter les tactiques, a réagi le maillot blanc belge au micro d'ITV Cycling, mais parfois il faut aussi avoir les c*** pour courir, et malheureusement Jonas ne les a peut-être pas eues" avait-il lancé très agacé.