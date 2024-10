Tour de Lombardie 2024 : Pogacar vise le record d'un immense coureur

Le Tour de Lombardie 2024 s'élance ce samedi 12 octobre avec 252 kilomètres de course prévus entre Bergame et Côme.

Le dernier grand Monument de la saison va livrer son verdict. Le Tour de Lombardie conclut la saison de cyclisme. 252 kilomètres attendent les coureurs entre les villes italiennes de Bergame et Côme. Plusieurs difficultés sont attendues pour cette grande Classique notamment le Mur de Sormano qui se tiendra face aux coureurs à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée.

Comme depuis le début de la saison un nom ressort plus que d'autres lorsqu'on évoque les prétendants à la victoire finale. Le triple vainqueur en titre Tadej Pogacar peut égaler Fausto Coppi avec ses quatre victoires sur le Tour de Lombardie. Le Slovène est dans la forme de sa vie et a dominé les championnats du monde et le Tour d'Emilie. Seul Remco Evenepoel semble armé pour contester la suprématie du coureur d'UAE. Côté Français, Romain Grégoire, Romain Bardet et David Gaudu s'avancent en outsiders.

A quelle heure débute le Tour de Lombardie ?

Le départ du Tour de Lombardie 2024 sera donné à 10h40 du côté de Bergame. L'arrivée est prévue aux alentours de 17h à Côme.

Sur quelle chaîne TV est diffusée le Tour de Lombardie ?

C'est Eurosport 2 qui diffusera le Tour de Lombardie 2024 avec une prise d'antenne prévue à 10h25.

Quelle diffusion streaming pour le Tour de Lombardie ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre le Tour de Lombardie 2024. Le player d'Eurosport et MyCanal proposeront une retransmission en streaming à condition de disposer de l'abonnement.