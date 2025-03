Paris - Nice 2025 : deuxième sacre consécutif pour Jorgenson, le classement

08:38 - Le "soulagement" de Jorgenson

"Cette victoire.. Un soulagement, avant tout, et juste beaucoup de stress qui retombe maintenant. J'ai l'impression que cela fait quatre mois que je pense à cette semaine, donc c'est agréable de l'avoir fait, de savoir que j'ai tout donné, et oui, ça a payé. honnêtement, je dois vraiment créditer mon équipe. J'ai été tellement bien soutenu cette semaine. Aujourd'hui, j'étais assez isolé. On savait que ce serait le cas sans Jonas en montagne, mais le reste de la semaine, on a pleinement tiré parti d'une équipe très forte sur le plat, avec une excellente gestion tactique et du positionnement", a expliqué Jorgenson.