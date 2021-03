CHELSEA - ATLETICO MADRID. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre Chelsea et l'Atlético de Madrid, ce mercredi soir, lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

21:05 - L'Atlético joue haut Dès les premières minutes, on peut voir que l'Atlético a décidé de jouer plus haut et de façon plus offensive que lors du match aller. Diego Simeone est bien conscient que ses joueurs doivent marquer, et plus qu'un but si possible.

21:02 - C'est parti entre Chelsea et l'Atlético de Madrid ! L'arbitre italien Daniele Orsato siffle le coup d'envoi de ce huitième de finale retour de la Ligue des champions entre Chelsea et l'Atlético de Madrid ! Ce sont les Espagnols qui engagent dans cette première période.

20:57 - Les joueurs rentrent sur le terrain Les joueurs de Chelsea et de l'Atlético de Madrid pénètrent sur la pelouse de Stamford Bridge pour ce huitième de finale retour de la Ligue des champions ! Le coup d'envoi est maintenant imminent.

20:50 - Chelsea toujours invaincu sous Thomas Tuchel Thomas Tuchel a rapidement changé la face de Chelsea depuis son arrivée sur le banc des Blues à la place de Frank Lampard, fin janvier. Sous ses ordres, le club londonien n'a pas encore connu la défaite. Mieux, les Londoniens sont infranchissables: ils n’ont ainsi concédé que deux petits buts lors des douze premiers matchs du coach allemand. Mais s’ils ont effectivement aligné douze matchs sans défaite toutes compétitions confondues (8 victoires pour 4 matches nuls), les Blues marquent peu. Ils affichent ainsi un bilan de 13 buts en 12 matchs. Une inefficacité qui empêche pour l’instant les Blues de séduire totalement en Angleterre. Mais une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, ce qui n'est pas arrivé depuis 7 ans, aiderait certainement Thomas Tuchel à convaincre un peu plus outre-Manche.

20:42 - L'Atlético n'a jamais réussi à renverser la tendance L'Atlético va devoir réussir un exploit ce soir à Stamford Bridge pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions. Un exploit que le club madrilène n'a jamais réussi dans son histoire. En effet, l'Atlético ne s'est jamais qualifié après avoir perdu le match aller à domicile dans son histoire, ce qui est arrivé sept fois. Et de son côté, Chelsea s'est toujours qualifié après avoir remporté le match aller à l'extérieur, ce qui est arrivé à 12 reprises...

20:34 - L'historique entre Chelsea et l'Atlético Chelsea et l'Atlético de Madrid se sont déjà affrontés à trois reprises en Ligue des champions dans l'histoire récente. Deux fois en phase de poules, lors de la saison 2009-2010 et en 2017-2018 (pour deux victoires des Blues et deux matches nuls), et une seule fois en phase éliminatoire. C'était lors de la saison 2013-2014. L'Atlético avait concédé le match nul à l'aller (0-0) avant de venir s'imposer à Stamford Bridge (1-3) lors du match retour pour se hisser en finale de la Ligue des champions. Un résultat qui qualifierait les hommes de Diego Simeone ce soir. Pour l'anecdote, les Rojiblancos s'étaient inclinés en finale face au Real Madrid (4-1, a.p.) dans la foulée.

20:26 - L'Atlético n'a plus le choix Battu "à domicile" (le match se déroulait à Bucarest) lors du match aller il y a trois semaines (0-1), l'Atlético de Madrid ne va pas pouvoir se contenter de défendre ce soir à Stamford Bridge. Diego Simeone a essuyé des critiques pour la tactique adoptée lors de cette rencontre, puisqu'il avait notamment décidé de former une ligne de six joueurs derrière lors des phases défensives. Le club madrilène ne pourra pas réitérer la même chose ce soir à Londres et devra marquer au moins deux fois, sans prendre de but, pour se qualifier pour les quarts de finale. Chelsea reste favori, puisque 82% des équipes se sont qualifiées après avoir gagné à l'extérieur 1-0, sur les 630 précédents dans les différentes Coupes d'Europe depuis la saison 1970-1971.

20:18 - Atlético de Madrid: Joao Felix titulaire, Lemar remplaçant Pour remonter le retard pris au match aller, l'Atlético de Madrid se doit de marquer à Stamford Bridge ce soir et Diego Simeone a décidé de lancer d'entrée le prodige portugais Joao Felix, plutôt que Correa, aux côtés de Luis Suarez dans le duo d'attaque madrilène. L'entraîneur argentin se fie à son habituel 4-4-2. Les Français Thomas Lemar et Moussa Dembélé sont eux remplaçants. Marcos Llorente et Yannick Carrasco seront chargés d'animer les côtés. Le onze de départ de l'Atlético de Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi - M. Llorente, Koke, S. Niguez, Carrasco - L. Suarez, J. Felix. ???? ALINEACIÓN



¡Nuestro ???????????????? titular para el #ChelseaAtleti! ????



????⚪ #AúpaAtleti |⭐#UCL pic.twitter.com/rGLJWMYvSO — Atlético de Madrid (@Atleti) March 17, 2021

20:10 - Chelsea: Ziyech et Havertz titulaires, Giroud remplaçant Thomas Tuchel a effectué cinq changements par rapport à l'équipe alignée à Leeds, samedi en Premier League (0-0). L'entraîneur allemand de Chelsea a décidé de repasser à une défense à 3, comme au match aller. Le Français Kurt Zouma est titulaire avec Azpilicueta et Rüdiger, en l'absence de Thiago Silva et de Christensen. Olivier Giroud est lui remplaçant, puisque c'est Timo Werner qui débute devant, soutenu par Havertz et Ziyech. Jorginho et Mount sont eux suspendus. Ngolo Kanté est donc titulaire au milieu avec Kovavic. Le onze de départ de Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - James, Kanté, Kovacic, M. Alonso - Ziyech, Havertz - Werner. How we line-up for #CHEATM ???? Five changes from Leeds as we revert to a back three pic.twitter.com/B7S6oUBu3P — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 17, 2021