23:27 - Chelsea n'a jamais tremblé

Fort de sa victoire au match aller à "l'extérieur" (à Bucarest et non à Madrid), Chelsea accueillait une équipe de l'Atlético de Madrid dos au mur et obligée de faire le jeu, ce qui n'est pas vraiment à son habitude. Les joueurs de Diego Simeone n'ont jamais réussi à prendre le jeu à leur compte ce mercredi soir à Stamford Bridge, étouffés par le pressing des Blues mis en place par Thomas Tuchel. Yannick Carrasco aurait tout de même pu obtenir un penalty après un contact avec Azpilicueta (26e), mais M. Orsato n'est pas de cet avis. Peu de temps après, Chelsea prend l'avantage après un contre très bien mené et conclu par Hakim Ziyech (1-0, 34e). En deuxième période, malgré de nombreux changements effectués par Diego Simeone, les Rojiblancos ne parviennent pas à inquiéter Edouard Mendy, si ce n'est par Joao Felix dans le temps additionnel (90e+2). Au contraire, les joueurs de Thomas Tuchel multiplient les situations devant le but espagnol, que ce soit par Werner (48e, 62e) ou Ziyech (57e). Mais ce sera finalement Emerson, à peine entré en jeu, qui inscrira le deuxième but pour le club anglais dans le temps additionnel (2-0, 90e+4). Après deux matches complètement maîtrisés face à l'Atlético, Chelsea se qualifie logiquement pour les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2013-2014, et se place comme un sérieux candidat au titre, derrière les deux favoris que sont le Bayern Munich et Manchester City.