"DIRECT. Ligue des Champions : après le PSG, l'OM attendu face à Tottenham, résultats et calendrier"

L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a regretté le manque d'attention de ses joueurs sur le but inscrit sur corner par la Juventus, malgré le succès du PSG mardi soir lors de la première journée de Ligue des champions (2-1): "On est mal placé dès le départ sur le corner, et ça a donné de l'espoir à notre adversaire, a expliqué Christophe Galtier. Cela a rendu le match très ouvert avec des situations de part et d'autre. On a eu des opportunités pour marquer ce troisième but qui aurait été synonyme de match plus tranquille. Il a fallu cravacher mais gagner dans la difficulté permet de faire grandir l'équipe."

09:00 - PSG-Mbappé: "On sait ce qu’il nous reste à travailler"

Auteur d'un doublé mardi soir en Ligue des champions face à la Juventus (2-1), l'attaquant du PSG Kylian Mbappé était satisfait de cette victoire face au club italien, même s'il ne cache pas qu'il y a encore du travail pour le club parisien dans ce début de saison: "On est contents, je pense qu’on aurait pu se mettre à l’abri et pousser un peu plus en deuxième période, et même en première, je pense qu’on aurait pu pousser un peu plus, mais voilà, on a fait l’essentiel, on a réalisé une bonne partie et on repart avec la victoire dans une superbe ambiance à domicile, a-t-il expliqué après la rencontre au micro de Canal+. On veut toujours se confronter aux grandes équipes, c’est pour ça qu’on joue la Ligue des champions, ce sont ces ambiances-là qu’on aime, ces matches où il faut montrer de la personnalité. On sait ce qu’il nous reste à travailler, on savait avant le match qu’on avait des lacunes mais on va bosser."