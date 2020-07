"Ligue des champions : le PSG gâté par le tirage au sort en quart de finale"

13:36 - Tchel (PSG) : "Ce sera un match très serré"

L'entraîneur parisien s'est, lui, exprimé au micro de PSG TV à l'issue de ce tirage au sort en évoquant l'Atalanta Bergame, son adversaire en quart de finale : "C'est compliqué car toutes les équipes qualifiées sont de qualité. Elle a absolument mérité d'être en quarts de finale et c'est une équipe spectaculaire et très spéciale. C'est une équipe italienne mais ils attaquent beaucoup et marquent énormément de buts. C'est une équipe très offensive donc on doit être préparés. On devra jouer de façon très attentive. Ils sont en quarts de finale et ils sont là pour gagner (...) Si les joueurs restent prudents ? Oui. Il y a encore beaucoup de semaines. On en a parlé et c'est bien de savoir maintenant car on a l'impression que ça commence là et qu'on doit être sérieux. C'est bien, on a regardé ça ensemble dans le bureau. C'est toujours pareil pour moi, on prend et on va faire le nécessaire. Maintenant, on doit s'adapter et se préparer. On est confiants mais je suis sûr que ce sera un match très serré".