DIRECT. Ligue des Champions UEFA : buts, résultats, classements... Suivez le multiplex en live

Ligue des Champions UEFA. Fin de la 6e journée de la Ligue des champions avec plusieurs tickets à distribuer pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le multiplex en direct.

17:15 - Bayern - Barça : un match à près de 10 millions Le Barça joue gros sur la pelouse du Bayern Munich. Sportivement les hommes de Xavi sont condamnés à l'exploit face à l'ogre bavarois s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour rappel, une non-qualification pour le prochain tour serait une premier depuis 20 ans. Plus que le domaine sportif, c'est l'aspect économique qui inquiète côté barcelonais. Plombés par une dette colossale, les Barcelonais doivent impérativement remplir les caisses. En cas de victoire à Munich, ils pourraient empocher une belle enveloppe de 9,6 millions d'euros correspondant à la prime fixée pour le passage en huitièmes de finale.

16:30 - Un possible triste record pour le Barça La situation est très compliquée à Barcelone depuis le début de saison. Septième de Liga, le Barça connaît a connu un début d'exercice catastrophique sur le plan sportif. Idem sur la scène européenne : les hommes de Xavi n'ont signé que 2 victoires en 5 matchs et leur qualification pour les huitièmes de finale paraît difficile. Pour se qualifier à la deuxième place du groupe E, les Blaugrana devront s'imposer face au Bayern Munich. S'ils n'y parviennent pas, il s'agira de leur première élimination de la phase des poules depuis 20 ans !

15:30 - Mais agacé de l'expulsion de Walker "Kyle Walker est un joueur important pour nous et il est inutile de le perdre comme ça, a déclaré Guardiola. J'espère qu'il en tirera des leçons. Le carton rouge nous fait mal, surtout pour les huitièmes de finale. C'est un carton rouge, sans aucun doute. Je ne viens pas ici pour dire ce qui s'est passé dans le vestiaire" a lancé d'un ton assez sec Pep Guardiola.

14:45 - Guardiola satisfait de la 1ere place "La deuxième mi-temps a été bien meilleure. Nous étions plus agressifs, nous avons joué pour gagner le match mais, malheureusement, nous avons fait une ou deux erreurs et ils nous ont punis, a déclaré l'Espagnol. Mais, globalement, nous avons réalisé une phase de groupes incroyablement bonne. Nous nous sommes qualifiés dans un groupe difficile, donc je suis plus que satisfait de la performance de l'équipe à chaque match" a analysé le coach de City malgré la défaite face à Leipzig.

14:00 - Pochettino heureux pour Messi Auteur d'un doublé, Léo Messi a fait un bon match et a reçu les louanges de son entraîneur en conférence de presse. "Je crois qu’il faut du temps. Ce dont on a parlé avant le match, il faut y aller petit à petit et s’améliorer. Toute l’équipe doit s’améliorer. Je suis content que Leo et Kylian marquent deux buts, ce sont des joueurs offensifs qui ont besoin de connaître le chemin des filets. (Le penalty) Ils peuvent tous tirer le penalty avec leur qualité. C’est à eux d’identifier, sur le moment, qui en a le plus besoin, qui est le plus en confiance. C’est quelque chose qu’ils décident eux-mêmes sur le terrain. Tu peux dire Leo, Kylian, Ney, Angel, Marquinhos, Verratti. Ils peuvent tous tirer un penalty mais sur le moment, c’est une question de confiance et de prise de responsabilité. Je crois que créer ces relations, qu’ils se rapprochent, qu’ils s’apprécient, se respectent, donne encore plus de force à leur talent. Mais toutes ces choses demandent du temps. La graine est plantée, les bourgeons sortent et avec le temps il y aura une plante, un arbre et de belles fleurs."

13:15 - Quels sont les adversaires potentiels du PSG ? En étant deuxième de son groupe de la phase de poules de la Ligue des champions, Paris est assuré de prendre un "gros" dès les huitièmes, voici la liste : Liverpool (groupe B)

Ajax (gr. C)

Real Madrid (gr. D)

Bayern Munich (gr. E)

Manchester United (gr. F)

Salzbourg ou Séville ou Wolfsburg ou aucun de ce groupe (gr. G)

Chelsea ou Juventus (gr. H)

12:30 - Le Real dispose de l'Inter Dans l'un des chocs de la soirée, le Real Madrid a "facilement" disposé de l'Inter Milan sur le score de 2-0 grâce à des buts de Kroos et d'Asensio. "L'aspect défensif m'a beaucoup plu. L'habileté individuelle est très élevée, les matches de Militao, Alaba... Il y a un engagement qu'on n'avait pas en début de saison, quand on encaissait plus de buts. Je ne veux pas demander plus, parfois on ne presse pas assez haut, mais avec un bloc défensif bas on est bien, on est à l'aise. Parfois, on doit descendre défendre dans notre camp, ce n'est pas très esthétique, mais ça fonctionne bien. Il y a des équipes plus intenses que nous, mais chacun ses qualités. On n'est pas l'équipe la plus intense en défense, mais on sait défendre, on a beaucoup d'expérience et d'engagement. Ici l'objectif, c'est d'aller au bout, pas juste de se qualifier pour les 8es de finale."

11:45 - Pioli : "La déception doit se transformer en motivation" Eliminé de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, le Milan AC doit maintenant se concentrer sur le championnat comme l'a expliqué le coach de Milan. "Il aurait fallu plus de rythme, un peu plus de qualité technique, mais on n'y est pas parvenus. On a fait circuler la balle un peu trop lentement, on a favorisé la pression de l'adversaire. Le rythme se donne en faisant circuler la balle rapidement, et on n'a pas réussi. Ce qu'il aurait fallu éviter ? On n'aurait pas dû prendre deux buts comme ceux-là, sur les deux buts, outre la qualité de l'adversaire, il y a eu des erreurs de notre part. À ce niveau, si tu ne t'exprimes pas à ton meilleur niveau, tu prends des risques contre un adversaire qui n'avait certes pas toute son équipe titulaire mais avait des joueurs de très grande qualité. Sur le deuxième but, on s'est un peu désunis, on a perdu un peu d'énergie et de lucidité. Cette déception, on doit la transformer en grande motivation et en grande envie de faire le maximum en Championnat."

11:00 - Klopp : "On voulait gagner" "Beaucoup de gens ont dû être surpris par l'équipe de départ. Mais j'avais dit avant le match qu'on voulait le gagner, ce groupe est plein de désir et on avait besoin de cette envie ce soir (mardi soir) et de jambes fraîches. Je suis très heureux de ce que les joueurs ont pu montrer dans leur discipline, leur organisation, leur caractère. Il y a tant de choses que j'ai adorées. Tout était prêt. Ibrahimovic ? Si quelqu'un peut être assez fou pour jouer jusqu'à 40 ans et plus tard, c'est probablement lui, Zlatan. Il est toujours menaçant, on a dû se battre mais on a très bien défendu aussi" a lancé l'entraîneur de Liverpool après la victoire à Milan.

10:30 - La satisfaction de Simeone "Porto est une équipe très semblable à la nôtre, en agressivité, en intensité, en travail et en force défensive. Ils ne perdent pas beaucoup de matches à domicile, c'est une équipe qui sait très bien ce qu'elle veut et ça me plaît beaucoup. Au début nous avons été proches de marquer, puis, ce sont eux qui ont été meilleurs. Je pense que le but de Griezmann a fait la décision dans un match qui était très ouvert."

10:00 - Un "grand match" pour Griezmann Décisif, Antoine Griezmann était bien évidemment heureux de la qualification pour les huitièmes de la Ligue des champions. "Ç'a été un match compliqué, surtout en première période. Finalement, nous avons marqué le premier but et c'est là que nous nous sommes trouvés le mieux sur le terrain et nous avons fait un grand match. Je suis très content pour la victoire de l'équipe. En première période, je n'ai pas touché beaucoup de ballons et je n'ai pas beaucoup participé offensivement. Ensuite j'ai essayé de chercher davantage la profondeur et les espaces entre les milieux et la défense, et finalement je me suis mieux repéré. La seconde période a été plus facile pour moi."