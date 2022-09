"Ligue des Champions : défaite cruelle pour l'OM, résultats et calendrier"

Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille, réduit à dix, a craqué sur la pelouse de Tottenham mercredi 7 septembre 2022 (2-0) lors de la première journée de la Ligue des champions. Découvrez les résultats de tous les matchs et le classement de la phase de poules.

La première journée de la phase de la Ligue des champions a eu lieu mardi 6 et mercredi 7 septembre. Parmi les surprises, Chelsea a été battu par le Dinamo Zagreb alors que le Milan AC a été tenu en échec par Salzbourg et que Liverpool s'est lourdement incliné à Naples. En revanche, le PSG, le Real, Manchester City, le Barça et le Bayern se sont imposés sans problème. La 2e journée de la phase de poules est programmé dès la semaine prochaine, le 13 et 14 septembre. Découvrez tous les résultats et scores en live.

10:00 - Le résumé vidéo de Tottenham-OM L'Olympique de Marseille n'a pas démérité à Tottenham mercredi soir pour son entrée en lice en Ligue des champions édition 2022/2023, mais cela n'aura pas suffit pour ramener un résultat positif du Tottenham Hotspur Stadium. Retrouvez le résumé vidéo de cette défaite (0-2) et des buts de Richarlison ci-dessous.

09:30 - OM-Veretout: "Le carton rouge a changé le match" Après la défaite à Tottenham mercredi soir (2-0) lors de la première journée de la Ligue des champions, le milieu de terrain de l'OM Jordan Veretout a exprimé toute sa déception après le coup de sifflet final au micro de Canal+: "Il y a de la frustration après la première mi-temps qu'on fait. Le carton rouge a changé le match. On était bien en première mi-temps, on faisait jeu égal, voire mieux. On avait le ballon, ils étaient compacts mais on avait la possession, on a vu qu'on pouvait les mettre en difficulté avec des frappes, des centres. Mais à 10 contre 11, après, c'était beaucoup plus difficile, a reconnu l'international français. On a été solidaire, on a tout donné, ça s'est joué sur des détails, deux centres. Le carton est justifié je pense mais c'est un fait de jeu énorme. Surtout à l'extérieur contre Tottenham."

09:00 - OM-Tudor: "Les meilleurs ne gagnent pas à chaque fois" L'entraîneur de l'Olympique de Marseille Igor Tudor n'était vraiment pas déçu de la performance de ses joueurs à Tottenham, malgré la défaite 2-0 mercredi soir lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions: "Après le match, j’ai dit à l’équipe qu’on avait fait un bon match. Bien sûr, on n’a pas gagné, on est déçu, moi aussi, mais l’équipe, ici, sur le terrain de Tottenham, a montré de la personnalité, une volonté de bien faire les choses, comme depuis le début de la saison. Ce n’est pas facile de venir ici et de dominer comme ça. Évidemment le carton rouge décide du match. Mais même à 10, en 5-3-1, ils n’ont pas mis tant de pression que cela, jusqu’au premier but. Bien sûr, ils ont plus de qualité que nous mais c’est la beauté du foot, les meilleurs ne gagnent pas à chaque fois. Le carton rouge fait partie du match. Chancel (Mbemba, ndlr) doit partir plus vite, il a une ou deux secondes de retard, et la qualité des joueurs décide du match parce que ça se joue sur des détails".

08:30 - Réduit à dix, l'OM a craqué à Tottenham Placé dans le groupe D de la phase de poules de la Ligue des champions avec Tottenham, Francfort et le Sporting, l'OM se déplaçait mercredi sur la pelouse des Spurs pour son entrée en lice de la compétition. L'Olympique de Marseille, réduit à dix après l'expulsion de Mbemba (47e) s'est incliné après avoir encaissé deux buts de Richarlison en fin de rencontre (76e et 81e) et peut s'en vouloir, après notamment une première période intéressante de la part des Marseillais.

08:00 - Les résultats de la soirée de mercredi La première journée de la phase de poules de la Ligue des champions s'est terminée mercredi soir, avec huit rencontres. Dans le groupe A, l'Ajax a facilement battu les Rangers (4-0) tandis que Naples a fait exploser Liverpool (4-1). Dans le groupe B, l'Atlético de Madrid a arraché la victoire contre Porto (2-1) alors que le FC Bruges a battu Leverkusen (1-0). Dans le groupe C, le Bayern a fait forte impression sur la pelouse de l'Inter (2-0). Le Barça a lui déroulé contre le Viktoria Plzen (5-1). Enfin, dans le groupe D, Tottenham a battu l'OM (2-0) et l'Eintracht Francfort s'est incliné contre le Sporting (0-3).

07/09/22 - 23:01 - Atlético - Porto : Le match Atlético - Porto est fini (2-1) Durant ce duel, l'Atlético Madrid a cadré moins de tirs (3 contre 4 pour FC Porto) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (47%-53%). Pourtant, ce sont bien les Madrilènes qui qui s’imposent aujourd’hui (2-1). Le FC Porto n’a pas su faire preuve de réalisme pour espérer redresser la barre dans cette partie. Atlético - Porto en direct

07/09/22 - 23:00 - Atlético - Porto : Nouveau but signé Antoine Griezmann à Madrid (2-1) ! But en faveur de l'Atlético Madrid, signé Antoine Griezmann à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! Le match est relancé pour les Madrilènes qui reprennent l'ascendant sur le FC Porto au Civitas Metropolitano. Atlético - Porto en direct

07/09/22 - 22:56 - Atlético - Porto : But : le FC Porto revient au score (1-1) ! Et c'est Mateus Uribe qui se charge de transformer ce penalty pour le FC Porto ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 1 à 1 au Civitas Metropolitano. Atlético - Porto en direct

07/09/22 - 22:55 - Atlético - Porto : Penalty pour le FC Porto ! L'arbitre siffle un penalty en faveur du FC Porto. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Civitas Metropolitano. Atlético - Porto en direct

07/09/22 - 22:53 - Barcelone - Plzen : Très nette victoire du FC Barcelone au Camp Nou (5-1) Une indiscutable supériorité au niveau de la possession de balle (71% contre 29%), un total de tirs cadrés en sa faveur (10 tirs cadrés contre 2), et bien sûr l’avantage au tableau d’affichage (5-1) : le FC Barcelone a parfaitement manœuvré dans cette rencontre. Le Viktoria Plzen est désormais dans l’obligation de réagir lors de ses prochains rendez-vous. Barcelone - Plzen en direct

07/09/22 - 22:52 - Naples - Liverpool : Fin du cauchemar pour les Reds face aux Napolitains (4-1) Le Liverpool FC a dominé territorialement mais de manière stérile : au terme de ce match, la possession de balle est légèrement à l’avantage du Liverpool FC (41%-59%), mais c’est le SSC Naples qui a réussi davantage de tirs cadrés (7 contre 6) et qui l’emporte au final (4-1). Naples - Liverpool en direct

07/09/22 - 22:52 - Tottenham - OM : Fin du match au Stade de Tottenham (2-0) ! C’est l’égalité parfaite entre les deux équipes en termes de possession de balle : au terme de ce match. Le score : 2-0. Tottenham - OM en direct

07/09/22 - 22:51 - Inter - Bayern : C'est terminé à Milan (0-2) ! L’avantage au score (0-2) du Bayern Munich est plutôt logique au regard des stats proposées au terme de ce match. Les Munichois ont en effet eu un léger avantage au niveau de la possession de balle (49%-51%) mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (13 tirs contre 4 pour l'Inter Milan). Inter - Bayern en direct

07/09/22 - 22:51 - Atlético - Porto : Mario Hermoso offre son premier but à l'Atlético Madrid (1-0) ! L'Atlético Madrid ouvre le score à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Et c'est Mario Hermoso qui débloque les compteurs ! Nous voilà à 1 à 0 dans ce Atlético - Porto au Civitas Metropolitano. Atlético - Porto en direct

07/09/22 - 22:50 - Bruges - Bayer Leverkusen : Les joueurs en ont terminé au Stade Jan Breydel (1-0) Le score final est à l’avantage du FC Bruges (1-0) mais les Brugeois s’en sortent bien, si l’on se fie à certains chiffres. En effet, le FC Bruges a certes également eu l’avantage en termes de possession de balle (51%-49%) mais a en revanche cadré moins de frappes que ses adversaires (3 contre 4). Bruges - Bayer Leverkusen en direct

07/09/22 - 22:41 - Atlético - Porto : Carton rouge pour le FC Porto ! Mehdi Taremi reçoit un nouveau carton jaune et est expulsé ! Atlético - Porto en direct

07/09/22 - 22:38 - Tottenham - OM : But : le Tottenham Hotspur FC double la mise (2-0) ! Et le Tottenham Hotspur FC double la mise au Stade de Tottenham ! Un deuxième but marqué par Richarlison à la 81e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 2 à 0 dans ce Tottenham - OM. Tottenham - OM en direct

07/09/22 - 22:33 - Tottenham - OM : Richarlison débloque les compteurs à Londres (1-0) ! Le premier but de ce duel est inscrit par Richarlison à la 76e minute dans cette 2e mi-temps ! La rencontre bascule à l'avantage du Tottenham Hotspur FC au Stade de Tottenham. Les Marseillais sont désormais contraints de réagir. Tottenham - OM en direct

07/09/22 - 22:32 - Bruges - Bayer Leverkusen : Irfan Peljto refuse le but ! Alors que Irfan Peljto a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour le Bayer Leverkusen : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé (1-0). Peut-être un tournant dans cette 2e période ! Bruges - Bayer Leverkusen en direct

07/09/22 - 22:30 - Bruges - Bayer Leverkusen : Un but en suspens au Stade Jan Breydel Se dirige-t-on vers un but ou non ? Irfan Peljto a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo. Bruges - Bayer Leverkusen en direct

07/09/22 - 22:30 - Barcelone - Plzen : Encore un but au Camp Nou pour le FC Barcelone (5-1) ! Encore un but pour le FC Barcelone ! Ferran Torres trompe la défense adverse à la 71e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! L'addition commence à devenir salée pour le Viktoria Plzen. Le score est de 5-1 au Camp Nou. Barcelone - Plzen en direct

07/09/22 - 22:29 - Bruges - Bayer Leverkusen : But : le Bayer Leverkusen remet les compteurs à zéro (1-1) ! Patrik Schick fait trembler les filets et remet son équipe sur les rails à la 73e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Pour les Brugeois, tout est à refaire. Le score est de 1 à 1 au Stade Jan Breydel ! Bruges - Bayer Leverkusen en direct

07/09/22 - 22:27 - Barcelone - Plzen : Robert Lewandowski inscrit un nouveau but pour le FC Barcelone (4-1) ! Ça sent la correction pour le Viktoria Plzen, au Camp Nou. Robert Lewandowski marque un nouveau but pour le FC Barcelone à la 67e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 4-1. Barcelone - Plzen en direct

07/09/22 - 22:24 - Inter - Bayern : But de Leroy Sane contre son camp (0-2) ! Coup du sort pour Leroy Sane qui marque contre son camp et offre un but au Bayern Munich à la 66e minute dans cette 2e mi-temps ! Le score passe à 0 à 2 dans ce Inter - Bayern au Giuseppe Meazza. Inter - Bayern en direct