Ligue des Champions : enjeux, classement.. Le point avant la 3e journée

Auteur de performances parfois laborieuses (mais souvent suffisantes) en championnat, le Paris Saint-Germain a prouvé qu'il était capable d'élever son niveau en Ligue des champions en battant Manchester City, vice-champion d'Europe la saison passée, lors de la deuxième journée, après avoir trébuché à Bruges lors de la première journée (1-1). Quel visage les hommes de Mauricio Pochettino afficheront-ils ce soir contre le RB Leipzig ? Leur objectif sera quoi qu'il en soit de conserver leur première place au classement du groupe A. Pour le reste, "on essaye de travailler la mise en place de nos idées, mais cela viendra avec le temps, on trouvera les automatismes", a indiqué hier l'entraîneur parisien.

