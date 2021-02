"Ligue des champions : l'heure des 8e de finale, le programme TV de la semaine"

LIGUE DES CHAMPIONS. Les matchs aller des quatre premiers huitièmes de finale de cette Champions League de football 2020-2021 sont au menu à partir de mardi, avec notamment le PSG en lice. Horaires, chaînes de diffusion TV… Découvrez le calendrier des rencontres.

[Mis à jour le 15 février 2021 à 6h40] Les 8e de finale aller de la Ligue des champions débutent cette semaine avec quatre matchs au programme, réparties sur deux jours. Mardi, le choc très attendu entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain mais aussi la confrontation entre le RB Leipzig et Liverpool seront au menu. Le lendemain, le FC porto défiera la Juventus Turin et le FC Séville sera opposé au Borussia Dortmund. Les premiers rounds des quatre autres duels entre la Lazio Rome et le Bayern Munich, entre l'Atlético de Madrid et Chelsea, entre le Borussia Mönchengladbach et Manchester City, et entre l'Atalanta Bergame et le Real Madrid, sont, eux prévus la semaine prochaine. Le programme TV des matchs de la semaine :

Mardi 16 février : Barcelone - PSG, à 21h, sur RMC Sport 1

Mardi 16 février : Leipzig - Liverpool, sur RMC Sport 2

Mercredi 17 février : FC Porto - Juventus Turin, sur RMC Sport 1

Mercredi 17 février : FC Séville - Borussia Dortmund sur RMC Sport 2

Après la phase de groupes qui s'est disputée du 20 octobre au 9 décembre 2020, le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante : les 8e de finale se joueront donc les 16-17 et 23-24 février (aller), puis les 9-10 et 16-17 mars 2021 (retour), les quarts de finale les 6-7 avril (aller) et 13-14 avril (retour), les demi-finales les 27-28 avril (aller) et les 4-5 mai (retour). La grande finale est, elle, programmée le samedi 29 mai 2021, au stade olympique Atatürk d'Istanbul, en Turquie. Le calendrier des 8e de finale :

Aller le 16 février, retour le 10 mars : FC Barcelone - PSG et RB Leipzig - Liverpool

Aller le 17 février, retour le 9 mars : FC Porto - Juventus Turin et FC Séville FC - Borussia Dortmund

Aller le 23 février, retour le 17 mars : Lazio Rome - Bayern Munich et Atlético de Madrid - Chelsea

Aller le 24 février, retour le 16 mars : Borussia Mönchengladbach - Manchester City et Atalanta Bergame - Real Madrid

Après l'arrêt de Téléfoot (groupe Mediapro), la retransmission des matchs de cette fin de Ligue des champions 2020-2021 de football sera proposée uniquement sur RMC Sport, qui assure depuis deux ans la diffusion TV de la compétition dans l'Hexagone. A partir de la saison 2021-2022 et jusqu'en 2024, ce sont Canal+ et beIN Sports qui récupéreront les droits de diffusion TV. La finale de la compétition continuera, elle, à être diffusée en clair (sur TF1 en 2021).

Le prochain tirage au sort de cette Ligue des champions 2020-2021 concernera les quarts de finale et les demi-finales et aura lieu le vendredi 19 mars 2021, à partir de midi.