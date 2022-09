"Ligue des Champions UEFA : le classement après OM - Francfort, tous les résultats"

Ligue des Champions UEFA. Le match entre l'Olympique Marseille et l'Eintracht Francfort s'est achevé ce mardi 13 septembre 2022 sur le score de 0 à 1. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue des Champions UEFA en direct.

L'essentiel

La deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions se déroule ces mardi 13 et mercredi 14 septembre 2022. Mardi, l'OM a perdu son deuxième match de suite dans la compétition face à Francfort (0-1) et hypothèque déjà ses chances de qualification. Le Bayern a battu le Barça (2-0), tout comme Liverpool contre l'Ajax (2-1). Mercredi soir, le PSG affronte de son côté le Maccabi Haïfa en Israël, sans oublier le duel entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Découvrez tous les résultats en live dans notre multiplex.