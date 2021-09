Ligue des champions : résultats et classement de la 1re journée en direct

Le premier but de ce duel est signé Jude Bellingham à la 20e minute dans cette 1e période ! Le duel bascule en faveur du Borussia Dortmund au Vodafone Park. Les Stambouliotes doivent désormais réagir. Suivre Besiktas - Dortmund en direct

Le Sheriff Tiraspol ouvre le score à la 16e minute de jeu dans cette 1e période. Et c'est Adama Traoré qui lance les hostilités ! Le tableau d'affichage passe à 1 à 0 dans ce Tiraspol - Shakhtar au Sheriff Stadium. Suivre Tiraspol - Shakhtar en direct

Le coup d’envoi de cette confrontation entre le Besiktas et le Borussia Dortmund vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Vodafone Park. Suivre Besiktas - Dortmund en direct

Le coup d’envoi de cette rencontre entre le Sheriff Tiraspol et le Shakhtar Donetsk a été donné par Deniz Aytekin, à Tiraspol. Suivre Tiraspol - Shakhtar en direct

Hier, Lille n'a pas été loin de remporter son premier match de C1 à domicile depuis 2006, contre Wolfsburg (0-0), malgré une belle performance collective, peut-être la meilleure depuis le début de la saison. Les débuts de cette ligue des champions ont été marqués par la victoire surprise des Young Boys de Berne face à Manchester United (2-1), le carton du Bayern face à Barcelone (3-0), la promenade de santé de la Juve face à Malmö (3-0) et la courte victoire du tenant du titre Chelsea face au Zénith Saint-Petersbourg (1-0).

18:37 - Deux affiches de légende au programme ce soir

Après les deux premiers matchs de cette soirée, Besiktas - Borussia Dortmund (groupe C) et Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk (groupe D) à 18h45, les deux affiches les plus prestigieuses de la soirée opposent des clubs de légende, multiples vainqueurs de la C1. Dans le groupe B, Liverpool (6 victoires en C1) reçoit l'AC Milan (7 victoires en C1) à 21h. Le retour du géant italien, après huit très longues saisons d'absence, est un des grands événements de cette première journée. Dans le groupe D à la même heure, l'Inter Milan (3 victoires en C1) sera opposé au Real Madrid (13 victoires en C1) sur la pelouse mythique de San Siro.