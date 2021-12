"Ballon d'Or 2021 : Messi le réclame pour Lewandowski, le classement"

BALLON D'OR 2021. Alors que Lionel Messi a remporté son septième Ballon d'Or, les critiques continuent de pleuvoir sur l'attribution du trophée.

[Mis à jour le 1er décembre à 9h45] "Messi n'est pas un joueur de Carquefou". Ce sont à travers ses mots que Pascal Ferré, rédacteur de France Football, a répondu aux critiques sur l'attribution du 65e Ballon d'Or dans une interview au Parisien. "Quand j'entends certains dire que le Ballon d'or a perdu de son aura, de son crédit, parce que Leo Messi a gagné un septième Ballon d'or, s'étouffe-t-il. C'est de Leo Messi dont on parle! Un des cinq plus grands joueurs de tous les temps. Leo Messi! Ce n'est pas un joueur de Carquefou. Il a sans doute profité de son antériorité dans la tête des jurés."

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or ce 29 novembre, Lionel Messi lui même a semblé être surpris de cette victoire même s'il considère avoir fait de belles choses avec le Barça et l'Argentine. La Pulga a même réclamé qu'on donne le Ballon d'Or 2020 à Robert Lewandowski. "Je veux dire à Robert (Lewandowski) que c'est un honneur de me battre à tes côtés. Tu méritais ton Ballon d'or l'année dernière. Tout le monde était d'accord. J'espère qu'on va te le donner et que tu l'auras chez toi, parce que tu le mérites" a lancé la Pulga durant la cérémonie. Interrogé également à ce sujet, Pascal Ferré a retoqué la demande de Messi. "Quant à accéder au vœu du septuple Ballon d'or… Ce n'est pas lui qui fixe les règles, c'est nous qui allons les fixer quand même un petit peu (rires). On ne saura jamais si Lewandowski l'aurait eu l'année dernière puisque le vote ne s'est jamais déroulé. Oui il était un grand favori parce qu'il avait écrasé de toute sa classe, son talent, l'année. Mais on ne peut pas savoir si l'impression qui pouvait être celle de beaucoup se serait traduite de cette manière-là.

Le classement du Ballon d'Or 2021 est dévoilé à partir de 16h30 sur la Chaîne L'Equipe, vous retrouverez ce dernier en temps réel juste en dessous :

1er : Lionel Messi (Argentine/ Barcelone) 613 pts

2e : Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich) 580 pts

3e : Jorginho (Italien/Chelsea) 460 pts

4e : Karim Benzema (France/Real Madrid) 239 pts

5e : N'Golo Kanté (France/Chelsea) 186 pts

6e : Cristiano Ronaldo (Portugal/Manchester United) 178 pts

7e : Mohamed Salah (Egypte/Liverpool) 121 pts

8e : Kévin De Bruyne (Belgique/Manchester City) 73 pts

9e : Kylian Mbappé (France/Paris-Saint-Germain) 58 pts

10e : Gianluigi Donnarumma (Italie/PSG) 36 pts

11e : Erling Haaland (Norvège/Borussia Dortmund) 33 pts

12e : Romelu Lukaku (Belgique/Chelsea) 26 pts

13e : Giorgio Chiellini (Italie/Juventus Turin) 26 pts

14e : Leonardo Bonucci (Italie/Juventus Turin) 18 pts

15e : Raheem Sterling (Angleterre/Manchester City) 10 pts

16e : Neymar JR (Brésil/Paris-Saint-Germain) 9 pts

17e : Luis Suarez : (Uruguay/Atlético Madrid) 8 pts

18e : Simon Kjaer (Danemark/Milan AC) 8 pts

19e : Mason Mount (Angleterre/Chelsea) 7 pts

20e : Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City) 7 pts

21e ex-aequo : Lautaro Martinez (Argentin/Inter Milan) 6 pts

21e ex-aequo : Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United) 6 pts

23e : Harry Kane (Angleterre/Tottenham) 4 pts

24e : Pedri (Espagnol/FC Barcelone) 3 pts

25e : Phil Foden (Angleterre/Manchester City) 2 pts

26e ex-aequo : Gerard Moreno (Espagne/Villarreal) 1 pt

26e ex-aequo : Ruben Dias (Portugal/Manchester City) 1 pt

26e ex-aequo : Nicolo Barrela (Italie/Inter Milan) 1 pt

29e ex-aequo : Luka Modric (Croatie/Real Madrid) 0 pt

29e ex-aequo : César Azpilicueta (Espagnol/Chelsea) 0 pt

Les règles du vote concernant le Ballon d'or sont les suivantes : 180 journalistes de 180 pays différents sont chargés par France Football de livrer un classement de 1 à 5 et en attribuant 6 points pour le premier, 4 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième, 2 points pour le quatrième et 1 point pour le cinquième. La période de vote durait plusieurs semaines, jusqu'au 24 octobre 2021 . Ce même jury était invité à se prononcer pour le trophée Lev Yachine remis au meilleur gardien de but. Pour le Ballon d'or féminin, France Football réunit 50 journalistes, tandis que pour le trophée Kopa, remis au meilleur joueur de moins de 21 ans, ce sont 32 anciens gagnants du trophée qui sont invités à s'exprimer.

Découvrez le palmarès récent du Ballon d'Or largement dominé par l'Argentin Lionel Messi, (6 trophées) et le Portugais Cristiano Ronaldo (5 trophées)