Equipe de France : à quelle heure la liste de Didier Deschamps est-elle annoncée ?

LISTE DESCHAMPS. Le sélectionneur de l'équipe de France de foot dévoile ce jeudi 18 mars 2021 la liste des joueurs retenus en vue des prochains matchs qualificatifs pour le Mondial 2022. Horaire, chaîne de diffusion TV… Voici comment regarder l'annonce en direct.

[Mis à jour le 18 mars 2021 à 10h50] A trois mois du premier match de l'équipe de France de football à l'Euro 2021, l'annonce de la nouvelle liste de Didier Deschamps aujourd'hui, à 14 heures, est très attendue. En effet, si la sélection dévoilée ce jeudi est censée préparer les trois premières rencontres Bleus dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (France - Ukraine le 24 mars, Kazakhstan-France le 28 mars et Bosnie - France le 31 mars), nul n'ignore que, les années de grandes compétitions, cette liste dressée en fin d'hiver ou au début du printemps n'est jamais très différente de celle dévoilée l'été venu. Néanmoins, tous les joueurs appelés aujourd'hui par Deschamps ne seront pas présents à l'Euro puisque le patron des Bleus a semble-t-il prévue d'annoncer une nouvelle fois une liste élargie, probablement à 26 joueurs, et qu'il ne pourra disposer que de 23 joueurs pour le championnat d'Europe. En revanche, les absents du jour (sauf blessure) auront du souci à se faire… Pour suivre l'annonce de la liste de Didier Deschamps en direct en début d'après-midi, plusieurs solutions s'offrent à vous. A la TV, la chaîne L'Equipe et Infosport+ proposeront notamment la retransmission, également accessible gratuitement en streaming sur le site Internet de la Fédération française de football (FFF) et sur son compte Youtube. Nous vous proposerons également de découvrir la liste sur cette page puis de suivre la conférence de presse de Didier Deschamps en direct commenté.

Si le dernier rassemblement avait pu permettre de dégager un certaine hiérarchie, certaines méformes ou blessures ont fait bouger les lignes, et quelques nouveautés ne sont pas à exclure. Ainsi, Corentin Tolisso, qui revenait en grande forme, s'est gravement blessé à la cuisse en février, Paul Pogba enchaîne également les pépins mais devrait malgré toit puvoir répondre présent. Par ailleurs, Eduardo Camavinga, Houssem Aouar ou encore Jonathan Ikoné, retenus avec la sélection des Espoirs pour disputer la phase finale de l'Euro fin mars, ne seront pas dans la liste des A. Certains outsiders ou suppléants potentiels comme Jordan Veretout et Dayot Upamecano auraient pu en profiter pour gagner leur place mais ils se sont tous les deux blessées en mars. Selon les dernières informations, Didier Deschamps devrait annoncer aujourd'hui une liste élargie à 26 noms, comm en novembre, pour notamment se prémunir contre d'éventuels cas de Covid-19. La liste possible :

Gardiens : Lloris, Mandanda, Maignan, Costil

Défenseurs : Pavard, Dubois, Varane, Zouma, Kimpembe, Lenglet, Hernandez, Digne, F. Mendy

Milieux de terrain : Kanté, Nzonzi, Pogba, Sissoko. Rabiot, Ndombele

Attaquants : Mbappé, Coman, Griezmann, Ben Yedder, Giroud, Martial, M. Thuram ou O. Dembélé.

Le rassemblement de novembre dernier avait donc permis à Didier Deschamps de faire avancer sa réflexion concernant la constitution de cette liste des 23. Comme c'est le cas actuellement, des aléas (blessures, méformes) peuvent survenir d'ici le début de l'Euro l'été prochain, mais des tendances se sont dessinées. Chez les gardiens de but, Lloris, Mandanda et Maignan ne semblent pas pouvoir être inquiétés. Du côté des défenseurs, le seul véritable suspense semble concerner le poste de deuxième latéral droit derrière Benjamin Pavard : Léo Dubois semble avoir l'avantage mais pourrait être menacé par Ferland Mendy. Au milieu de terrain, Pogba, Kanté et Rabiot semblent partants certains, et Tolisso est également apprécié par Deschamps, même si le joueur du Bayern Munich, blessé, n'est pas sûr d'être rétabli à temps. Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga et Moussa Sissoko postulent aux places restantes. Ces trois joueurs pourraient aussi être tous intégrés à la liste si le sélectionneur décide de retenir sept milieux et un attaquant de moins. Sur le front offensif justement, dans l'hypothèse où six places sont à prendre, une seule semble encore disponible et se jouera probablement entre Marcus Thuram, Wissam Ben Yedder et Nabil Fekir, voire Ousmane Dembélé. La liste des 23 possible pour l'Euro :