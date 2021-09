Equipe de France : heure, TV, compo… La liste de Deschamps en questions

EQUIPE DE FRANCE. Didier Deschamps annonce ce jeudi 30 septembre 2021la liste des 23 joueurs retenus pour le Final Four de la Ligue des nations de foot. A quelle heure et sur quelle chaîne voir la conférence de presse en direct ? Fait -il s'attendre à des surprises dans la composition de l'équipe de France ?

[Mis à jour le 30 septembre 2021 à 09h49] Un mois après une séquence consacrée aux matchs que qualification à la Coupe du monde 2022, l'équipe de France de foot va être de nouveau à l'œuvre dans les prochains jours mais dans une autre compétition : les Bleus sont en effet engagés dans le Final Four de la Ligue des nations, avec d'abord la demi-finale contre la Belgique le jeudi 7 octobre, puis une éventuelle finale ou le match pour la troisième place (contre l'Italie ou l'Espagne). Et c'est aujourd'hui que Didier Deschamps annonce la liste des joueurs retenus pour ces rencontres. Le sélectionneur s'exprimera à partir de 14 heures, depuis le siège de la FFF, en égrenant d'abord les noms des joueurs retenus, puis en répondant aux questions des journalistes en conférence de presse. Cette prise de parole sera à suivre en direct à la TV, sur les chaînes sportives habituelles (La chaîne L'Equipe, Info Sport+...) mais également en streaming gratuit sur la chaîne Youtube de la Fédération française de football.

La composition de la liste est comme toujours très attendue, même si, selon les informations de L'Equipe, Didier Deschamps ne devrait pas apporter de grosses nouveautés par rapport au dernier rassemblement. Olivier Giroud, écarté en août, devrait à nouveau être absent, tandis que les néo-Bleus, Theo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Moussa Diaby et Jordan Veretout, pourraient tous être maintenus. La composition des Bleus devrait tout de même subir quelques modifications, en raison de l'état de forme des uns et des autres. Ainsi, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, débarrassés de leurs soucis de santé, seront sans doute de retour, tandis que N'Golo Kanté (Covid), Corentin Tolisso (mollet) et Kingsley Coman (opération du cœur) seront absents. La composition probable de la liste de Deschamps ce jeudi 30 septembre 2021 :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (AC Milan).

: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (AC Milan). Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Presnel Kimpembe (PSG), Raphaël Varane (Manchester United), Theo Hernandez ( Milan AC), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Séville), Kurt Zouma (Chelsea) ou Dayot Upamecano (Bayern).

: Lucas Digne (Everton), Presnel Kimpembe (PSG), Raphaël Varane (Manchester United), Theo Hernandez ( Milan AC), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Séville), Kurt Zouma (Chelsea) ou Dayot Upamecano (Bayern). Milieux : Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Jordan Veretout (AS Rome), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Matteo Guendouzi (OM).

: Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Jordan Veretout (AS Rome), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Matteo Guendouzi (OM). Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Moussa Diaby (Leipzig), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Thomas Lemar (Atlético), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG), Wissam Ben Yedder (AS Monaco).

En août dernier, pour sa précédente liste, le sélectionneur de l'équipe de France de football avait réservé quelques surprises, en écartant Olivier Giroud et en faisant appel à plusieurs petits nouveaux (Theo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Moussa Diaby, Jordan Veretout). La liste des 23 dévoilée en août 2021 :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (AC Milan)

: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (AC Milan) Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (OL), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (FC Séville), Upamecano (Bayern) Raphaël Varane (Manchester United), Kurt Zouma (Chelsea)

: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (OL), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (FC Séville), Upamecano (Bayern) Raphaël Varane (Manchester United), Kurt Zouma (Chelsea) Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Jordan Veretout (AS Rome)

: N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Jordan Veretout (AS Rome) Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Leipzig), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Thomas Lemar (Atlético), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG)

L'équipe de France de football aura quoi qu'il arrive deux matchs à disputer durant ce mois d'octobre 2021, à l'occasion de ce Final Four de la Ligue des nations.