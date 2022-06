Equipe de France : le calendrier des Bleus jusqu'à la Coupe du monde

EQUIPE DE FRANCE. Après la très mauvaise campagne du mois de juin, cap sur la rentrée et la préparation à la Coupe du monde pour l'équipe de France.

[Mis à jour le 14 juin 2022 à 09h31] Quatre matchs, deux défaites et deux matchs nuls, autant dire que le bilan de l'équipe de France pour le coup d'envoi de la Ligue des nations a été catastrophique. Un bilan assumé par Didier Deschamps en conférence de presse. "À partir du moment où on n'a pas fait assez, il faut se faire sa propre autocritique. Je ne vois pas tout noir ou tout blanc. Les résultats nous donnent tort aussi de par ce qu'on n'a pas assez fait. J'espère qu'on pourra récupérer nos forces et les joueurs, leur esprit combattant. Est-ce que certains se sont vus trop beaux ? Ce n'est pas l'individuel qui m'importe mais la force que doit dégager le groupe. On n'a pas rempli les exigences du haut niveau sur ce rassemblement parce qu'on n'en avait pas les capacités."

Rendez-vous désormais en septembre pour les Bleus avec les deux derniers matchs de la Ligue des nations face à l'Autriche et le Danemark avant de débuter la Coupe du monde 2022 au Qatar face à l'Australie, comme en 2018, le 22 novembre prochain à 20h.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a donc placé l'équipe de France dans la poule D. La liste des équipes de ce quatrième groupe pour ce Mondial est donc la suivante :

France

Australie

Danemark

Tunisie

L'équipe de France jouera son tout premier match de la Coupe du monde 2022 au Qatar face au barragiste intercontinental, mais nous pouvons déjà vous dire à quelle heure et à quelle date, le calendrier complet :

22 novembre (20 heures) :

France - Australie

26 novembre (17 heures) :

France - Danemark, à Doha, stade 974.

30 novembre (16 heures) :

Tunisie - France, à Al-Rayyan, stade de la Cité de l'éducation.

En attendant le Mondial au Qatar qui se déroule du 21 novembre au 18 décembre, les Bleus vont disputer six matchs officiels en Ligue des Nations où ils sont les champions en titre. Quatre rencontre auront lieu au mois de juin et les deux dernières se dérouleront au mois de septembre avant de décoller pour le Qatar en décembre.

Les Bleus démarraient au mois de mars la préparation pour la Coupe du monde 2022 : une victoire poussive face à la Côte d'Ivoire et un festival offensif face à l'Afrique du Sud avant de sombrer en Ligue des nations. Voici tous les résultats de l'équipe de France :

25 mars 2022 : France - Côte d'Ivoire : 2-1

29 mars 2022 : France - Afrique du Sud : 5-0

3 juin 2022 : France - Danemark : 1-2

6 juin 2022 : Croatie - France : 1-1

10 juin 2022 : Autriche - France : 1-1

13 juin 2022 : France - Croatie : 0-1

Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec un Thierry Henry toujours au sommet de la hiérarchie :

Thierry Henry : 51 buts Olivier Giroud : 48 buts Antoine Griezmann : 42 buts Michel Platini : 41 buts David Trezeguet : 34 buts Karim Benzema : 33 buts Zinédine Zidane : 31 buts Just Fontaine : 30 buts Jean-Pierre Papin : 30 buts Youri Djorkaeff : 28 buts Kylian Mbappé : 26 buts

Le maillot de l'équipe de France est changé lors des nouvelles compétitions. Le maillot actuel a été utilisé lors de l'Euro 2020, mais ne le sera pas pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Selon un site, Footy Headlines, le maillot de l'équipe de France pour 2022 est déjà prêt. Le maillot est bleu marine, au col rond simple, avec de fines zébrures horizontales . Le logo de la FFF, numéro, logo de l'équipementier Nike seraient dorés.

