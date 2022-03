Equipe de France : Mbappé absent face à la Côte d'Ivoire ?

EQUIPE DE FRANCE. Absent de l'entraînement jeudi 24 mars à cause d'une infection ORL, Kylian Mbappé est incertain pour le match amical des Bleus vendredi 25 mars contre la Côte d'Ivoire.

[Mis à jour le 24 mars 2022 à 18h21] En conférence de presse jeudi 24 mars la veille d'affronter la Côte d'Ivoire au Stade Vélodrome à Marseille pour son premier match de préparation à la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a communiqué l'absence de Kylian Mbappé à l'entraînement cet après-midi : "Kylian ne va pas faire la séance à cause d'une infection ORL. Je ferai le point avec lui et le staff médical demain. Je ne peux donner de réponse définitive aujourd'hui." La décision sur sa participation au match contre les Eléphants sera prise demain. N'Golo Kanté est lui déjà forfait pour le premier match : "Kante ne sera pas là demain, mais sera là pour le deuxième match", a annoncé le sélectionneur de l'équipe de France.

Deux jours après avoir vu Kylian Mbappé refuser mardi 22 mars de participer à certaines opérations liées aux sponsors, Didier Deschamps a confirmé que l'affaire n'avait pas perturbé le groupe : "Il n'y a pas la moindre incidence sur l'état d'esprit et la concentration du groupe. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants sur ce dossier qui ne concerne pas, c'est du ressort de mon président. Mais que ce soit avant ou après, le groupe a fait ce qu'il avait à faire." Même réponse pour Hugo Lloris, capitaine des Bleus passé en conférence de presse avant son sélectionneur : "Il y a eu aucun effet négatif sur le groupe. Je n'ai pas tous les éléments pour répondre, mais les droits à l'image ont toujours été un sujet important dans le sport, surtout dans un sport collectif. Je n'ai pas de doute sur le fait que Kylian et la Fédération trouveront une solution. Le plus important, c'est que ça ne touche pas l'équilibre de l'équipe. Ce n'est pas le cas, donc il n'y a aucun souci."

Voici le calendrier de l'équipe de France de football pour l'année 2022 avec une première sortie à Marseille le vendredi 25 mars :

25 mars : France - Côte d'Ivoire à Marseille

: France - Côte d'Ivoire à Marseille 29 mars : France - Afrique du Sud

: France - Afrique du Sud 3 juin : France - Danemark

France - Danemark 6 juin : Croatie - France

Croatie - France 10 juin : Autriche - France

: Autriche - France 13 juin : France - Croatie

Voici tout ce qu'il faut savoir de l'actualité des Bleus jusqu'au Mondial 2022

Mars 2022 : deux match amicaux le 25 et 29 mars face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud

: deux match amicaux le 25 et 29 mars face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud Avril 2022 : Tirage au sort de la phase de groupes du Mondial-2022, le 1er avril (Doha)

Tirage au sort de la phase de groupes du Mondial-2022, le 1er avril (Doha) 3 juin : France - Danemark

France - Danemark 6 juin : Croatie - France

Croatie - France 10 juin : Autriche - France

: Autriche - France 13 juin : France - Croatie

: France - Croatie 22 septembre : France - Autriche

: France - Autriche 25 septembre : Danemark - France

: Danemark - France Novembre 2022: Coupe du monde au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre

La campagne de qualification à la Coupe du monde 2022 a débuté face à l'Ukraine le 24 mars 2021 et se termine face à la Finlande le 16 novembre. Voici tous les résultats de l'équipe de France :

24 mars 2021. France - Ukraine : 1-1

28 mars 2021. Kazakhstan - France : 0-2

31 mars 2021. Bosnie - France : 0-1

1er septembre 2021. France - Bosnie : 1-1

4 septembre 2021. Ukraine - France : 1-1

7 septembre 2021. France - Finlande : 2-0

Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec un Thierry Henry toujours au sommet de la hiérarchie :

Thierry Henry : 51 buts Olivier Giroud : 46 buts Michel Platini : 41 buts Antoine Griezmann : 41 buts David Trezeguet : 34 buts Karim Benzema : 33 buts Zinédine Zidane : 31 buts Just Fontaine : 30 buts Jean-Pierre Papin : 30 buts Youri Djorkaeff : 28 buts

Le maillot de l'équipe de France est changé lors des nouvelles compétitions. Le maillot actuel a été utilisé lors de l'Euro 2020, mais ne le sera pas pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Selon un site, Footy Headlines, le maillot de l'équipe de France pour 2022 est déjà prêt. Le maillot est bleu marine, au col rond simple, avec de fines zébrures horizontales . Le logo de la FFF, numéro, logo de l'équipementier Nike seraient dorés.

Voici la dernière composition de la liste des 23 joueurs de l'équipe de France par Didier Deschamps :