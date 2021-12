DIRECT. Ligue 1 : les résultats de la 17e journée et le classement

08:30 - La série impressionnante de Brest

En s'imposant au Vélodrome face à Marseille, Brest poursuit sa meilleure série de son histoire en Ligue 1. Avec 6 succès consécutifs, les hommes de Michel Der Zakarian ont grimpé à la 10e place ce week-end. Et ce n'est pas pour déplaire au coach breton : "On a fait une grosse deuxième mi-temps. On aurait même pu marquer un troisième but." L'ancien entraineur de Montpellier n'a également pas hésité de parler de "passe à dix" pour décrire le jeu marseillais lorsqu'ils mènent au score.