Coupe de France : quel programme TV pour les quarts de finale ?

COUPE DE FRANCE 2021. Les deux "Petits Poucets" de la Coupe de France de foot, Rumilly Vallières et Canet-en-Roussillon, disputent leur quart de finale, ce soir, face à Toulouse et Montpellier. Le patch entre le PSG et Angers et le choc Lyon - Monaco seront au programme demain. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne voir les rencontres en direct ?

[Mis à jour le 20 avril 2021 à 11h19] La Coupe de France de football 2020-202 entre dans a dernière ligne droite cette semaine, avec les quatre quarts de finale au programme, avec notamment le choc très attendu entre deux équipes également à la lutte pour le titre en Ligue 1, à savoir l'Olympique lyonnais et l'AS Monaco. Cette affiche sera d'ailleurs la seule à bénéficier d'une diffusion en clair à la TV, sur France 3. Les autres rencontres, entre Rumilly-Vallières (N2) et Toulouse (Ligue 2), entre Canet RFC (N2) et Montpellier, et entre le PSG et Angers, seront proposés uniquement sur la chaîne Eurosport 2 et sur la plateforme Eurosport Player pour ce qui concerne la retransmission en streaming sur Internet (accès payant).

Mardi 20 avril (18h45) : Rumilly-Vallières (N2) - Toulouse (Ligue 2), sur Eurosport 2

Mardi 20 avril (21h) : Canet RFC (N2) - Montpellier, sur Eurosport 2

Mercredi 21 avril (18h45) : PSG - Angers, sur Eurosport 2

Mercredi 21 avril Lyon - Monaco (21h10), sur France 3 et Eurosport 2

La particularité de la Coupe de France de football, qui réside dans le fait de mélanger, à partir d'un certain stade de la compétition, les équipes amateurs et les clubs professionnels, est mise à mal à l'occasion de cette édition 2020-2021, en raison des conséquences de l'épidémie de Covid-19. La Fédération française de football (FFF) a en effet mis en place une nouvelle formule pour tenter de s'adapter aux circonstances et des tournois séparés ont été mis en place. Pour espérer croiser la route des pros, les "petits clubs" devaient ainsi se qualifier pour les 16e de finale, où les deux pôles étaient à nouveau rassemblés.

Pour rappel, le nouveau format de lédition 2020/2021 pic.twitter.com/YkKIpNMJp9 — Coupe de France (@coupedefrance) January 7, 2021

Le calendrier de cette édition 2020-2021 de la Coupe de France de foot reste encore légèrement incertain compte tenu de l'absence de visibilité liée au contexte sanitaire. Le programme pensé par la FFF est pour le moment le suivant :

Mardi 20 et mercredi 21 avril : quarts de finale.

quarts de finale. Mercredi 12 mai : demi-finales.

demi-finales. Mercredi 19 mai : finale au Stade de France de Saint-Denis.

Découvrez les résultats des 8e de finale de cette Coupe de France 2020-2021, qui se sont terminés le 8 avril dernier :