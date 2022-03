Coupe de France 2022 : Nantes rejoint Nice, quelle date pour la finale ?

COUPE DE FRANCE. Au terme d'un match spectaculaire, le FC Nantes s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France et rejoint Nice.

[Mis à jour le 3 mars 2022 à 08h40] Une soirée inoubliable pour le FC Nantes ! Menés au score face à l'AS Monaco, les Nantais ont réussi à renverser la vapeur avant de finalement s'imposer aux tirs au but, provoquant la liesse sur la pelouse, dans les tribunes et dans les rues. "C'est ce qui coule dans mes veines, c'est ce que j'expliquais aux joueurs. Gagner beaucoup d'argent, c'est bien mais c'est personnel, avoir une belle voiture, c'est personnel. Ce qu'on vit là, de partager des émotions, de partager de grands moments ensemble, de sentir qu'il y a une famille, des liens, une complicité, une communion entre le public et les joueurs, c'est pour ça qu'on fait ce métier !, a expliqué Antoine Kombouaré au micro d'Eurosport 2. "Demain quand vous partirez, on ne retiendra que ça, les grands moments qu'on a vécus ensemble. (…) Après le reste, les fortunes personnelles, on s'en fout complètement."

En finale, les Canaries affronteront les Niçois dans une finale qui promet. Cette dernière est prévue le 8 mai 2022, au Stade de France.

Les rencontres de la Coupe de France 2021-2022 seront à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l'application Eurosport. France Télévision diffusera également quelques rencontres. Pour l'heure, nous nous connaissons pas encore la programmation TV des quarts de finale.