Coupe de France 2022 : Nice en finale, qui pour les rejoindre ?

COUPE DE FRANCE. Grâce notamment à un très grand Gouiri, l'OGC Nice s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France au dépend de Versailles.

[Mis à jour le 2 mars 2022 à 09h16] Ne pas prendre l'adversaire de haut. Christophe Galtier et ses hommes l'ont bien appliqué en demi-finale de la Coupe de France en battant Versailles 2-0 grâce notamment à un très grand Gouiri et une deuxième période appliquée. "Je leur ai dit d'évacuer la crispation et de lâcher leurs actions. Il fallait prendre plus de risques dans le tir. Amine (Gouiri) l'a fait. Il fallait déjà peser plus sur le jeu et ne pas être obsédé par la qualification. Amine a encore prouvé qu'il est un joueur important pour nous. Je suis aussi très heureux pour Kasper (Dolberg) qui est rentré et a marqué. Il a eu le geste juste à l'endroit juste. Son but nous soulage à ce moment du match. Ça commençait à être difficile moralement pour l'adversaire" a expliqué Christophe Galtier.

L'autre affiche des demi-finales opposera ce mercredi deux clubs de Ligue 1 : le FC Nantes et l'AS Monaco. Les deux équipes ont fait de la Coupe de France un objectif de cette fin de saison. Après avoir éliminés Bastia au tour précédent, les Nantais d'Antoine Kombouaré reçoivent les Monégasques qui s'étaient imposés en quarts de finale face à un autre pensionnaire de Ligue 2, Amiens. En forme avec une sublime victoire face au Paris Saint-Germain, Nantes va tenter de se hisser en finale pour la première fois depuis 2000 où ils avaient gagné.

Les places à destination du grand public ont toutes trouvé preneur dès le jour d'ouverture de la billetterie pour la demi-finale de la #CDF !



Pour autant, toutes les places à la Beaujoire n'ont pas été vendues, on sur les prochaines échéances — FC Nantes (@FCNantes) February 23, 2022

Les rencontres de la Coupe de France 2021-2022 seront à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l'application Eurosport. France Télévision diffusera également quelques rencontres. Pour l'heure, nous nous connaissons pas encore la programmation TV des quarts de finale.