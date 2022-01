Coupe de France : résultats des 16es de finale, tirage au sort... Les infos

COUPE DE FRANCE. L'année 2022 débute avec les 16e de finale de la Coupe de France. Plusieurs surprises ont déjà été recensées comme l'élimination de Rennes par le dernier de Ligue 2, Nancy.

[Mis à jour le 3 janvier 2022 à 08h57] La Coupe de France et sa magie ont été une nouvelle fois au rendez-vous ce week-end avant la fin des 16es de finale prévus ce lundi et mardi. Plus grosse surprise, l'élimination de Rennes, éliminé par le dernier de Ligue 2 Nancy lors de la séance de tirs au but. L'histoire aurait pu également être magnifique pour les amateurs de Linas-Montlhéry. Mené 3-0, le club de N3 a réussi à revenir à 3-3 face à Amiens avant de s'incliner aux penalties. Notons également la qualification sans trembler de Monaco et Marseille face à Quevilly et Chauvigny.

Voici tous les résultats des 16e de finale de la Coupe de France avec l'élimination de plusieurs clubs de Ligue 1 :

Brest (L1)-Bordeaux (L1): 3-0

Cannes (N3)-Toulouse (L2): 0-1

Nantes-AS Vitré (N2): 2-0

Versailles (N2) - La Roche-sur-Yon (N3): 4-0

SC Bastia (L2)-Clermont (L1): 2-0

Montpellier (L1)-Strasbourg (L1): 1-0

Nancy (L2)-Rennes (L1): 1-1, 4 tab à 3

Bergerac Périgord(N2)-Créteil-Lusitanos (N): 0-0, 5 tab à 4

Jura Sud Foot (N2)-Saint-Etienne (L1): 1-4

Quevilly Rouen Métropole (L2)-Monaco (L1): 1-3

ES Thaon (N3)-Reims (L1): 0-1

ESA Linas-Montlhéry (N3)-Amiens (L2): 3-3, (3 tab à 4)

US Chauvigny (N3)-OM (L1): 0-3

Voici le calendrier des 16e de finale de la Coupe de France

PSG (L1) - Vannes OC (N2)

RC Lens (L1) - LOSC Lille (L1)

Les prochains tours de la Coupe de France :

8e de finale : 29 et 30 janvier 2022

Quarts de finale : 9 février 2022

Demi-finales : 2 mars 2022

Finale : 8 mai 2022

Les rencontres de la Coupe de France 2021-2022 seront à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l'application Eurosport. France Télévision diffusera également quelques rencontres.

Lundi 3 Janvier

À 21 h 10 sur France 3 et Eurosport 2 :

Vannes OC (N2) – Paris Saint-Germain (L1)

Mardi 4 janvier

À 21 h sur Eurosport 2 : RC Lens – LOSC Lille