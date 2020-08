Les Gones battent l'ASm grâce à Fekir, le résumé

2017 - Excellente opération, ce vendredi, pour l'Olympique Lyonnais, qui s'impose contre l'AS Monaco sur le score de 3 à 2, grâce notamment à un doublé de Nabil Fekir.

Recevoir nos alertes live !

Ce match Lyon - Monaco débute à 20h45, ce vendredi 13 octobre 2017, et donne le coup d'envoi de la 9e journée de Ligue 1 qui se poursuivra samedi avec notamment Dijon - Metz, et dimanche, avec Bordeaux - Nantes, Montpellier - Nice et Strasbourg - Marseille en clôture. Même si la Ligue 1 a faut une pause durant quinze jours, trêve internationale oblige, de nombreux joueurs des deux équipes ont été sollicités avec leur sélection et tous ne seront peut-être pas dans un état de fraîcheur optimal, d'autant qu'après plus de deux mois de compétitions, certains organismes commencent à accuser le coup.

Du côté de Lyon, Bruno Génésio propose une composition d'équipe relativement attendue même si Marcelo, le défenseur brésilien, manque à l'appel pour cause de suspension. Jéréy Morel a également déclaré forfait. Il seront remplacés par Mouctar Diakhaby.et Mapou Yanga-Mbiwa. Ils seront accompagné en défense par Tete et Mendy. Sur le plan offensif, Aouar est préféré à Depay sur le coté gauche. La compo de Lyon : Lopes - Tete, Yanga-Mbiwa, Diakhaby, Mendy - Tousart, Ndombele - Traoré, Fekir, Aouar - Mariano Diaz. A Monaco, les absents sont plus nombreux : Falcao, rentré de Colombie jeudi soir est laissé au repos, tout comme Ghezzal, Fabinho est suspendu et Jovetic est blessé. Leonardo Jardim a notamment décidé de titulariser Baldé et Traoré. La compo de Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Kongolo - Meïté, Moutinho - Lopes, Traoré, Lemar - Baldé.

La diffusion TV de cette rencontre entre Lyon et Monaco est proposée sur Canal+ Sport ce vendredi soir. La chaîne cryptera proposera avant le match le magazine 19h30 PM, présenté par Pierre Ménès, et, après le coup de sifflet final, l'émission Late Football Club, qui revient sur l'actualité de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les abonnés pourront également revoir le match samedi à 9h05, toujours sur Canal+ Sport. Deux autres replay sont programmés, mais cette fous beIn Sports : samedi à minuit et à 10h du matin.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si vous voulez accéder à la retransmission du match en streaming sur Internet via votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone ou encore votre console de jeux, c'est également vers Canal+ et sa plateforme mycanal qu'il faut se diriger. Attention, comme à la télévision, l'accès à la diffusion est conditionné à la souscription d'un abonnement payant. Toutes les autres retransmissions en streaming que vous pourriez trouver sur le Web ne s'inscrivent a priori pas dans un cadre légal. Le tarif de l'abonnement varie, selon les formules et la durée d'engagement, entre 19,90 et 49,90 euros par mois.