Neymar : une blessure synonyme de forfait face au Barça ? Le PSG inquiet

Neymar jouera-t-il mardi en Ligue des champions face au Barça ? L'état de santé du Brésilien, sorti blessé aux adducteurs, hier, lors du match contre Caen, inquiète le staff du PSG…

[Mis à jour le 11 février 2021 à 10h04] Coup dur pour le Paris Saint-Germain à moins d'une semaine du huitième de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Barça (mardi 16 février) : Neymar est sorti blessé du match de Coupe de France à Caen, hier, et l'hypothèse d'un forfait du joueur pour le premier round de ce PSG - Barcelone prend de l'épaisseur ces dernières heures. Si Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, a refusé de tirer des conclusions définitives après la rencontre ("C'est difficile de savoir maintenant. On va l'examiner demain avec le docteur. Pour le moment, on ne sait pas si c'est quelque chose de pas très grave ou si cela va lui faire manquer les prochaines semaines. Il me faut plus d'informations pour me prononcer"), d'autres informations venues de la presse n'incitent pas à l'optimisme. Présent sur le plateau de l'émission L'Equipe du soir hier, le journaliste Sébastien Tarrago indiquait par exemple : "Selon les premiers échos que j'ai eus de l'entourage du Paris Saint-Germain, il y a une énorme inquiétude. Eux considèrent quasiment qu'il est forfait (pour le match face au Barça). Il faut faire attention, on ne sait jamais, mais il y a un soupçon de pessimisme plus qu'important au PSG ce soir concernant Neymar".

Si ce forfait se confirmait, il viendrait alimenter la longue série de blessures de Neymar, qui confine à la malédiction au regard du timing de ce nouveau pépin physique. Rappelons en effet que la star du PSG avait déjà raté sur blessure les huitièmes de finale de C1 2018 et 2019, respectivement face à Manchester United et contre le Real Madrid, deux confrontations synonymes d'éliminations. L'an passé, Neymar était en revanche bien présent face au Borussia Dortmund à ce stade de la compétition et avait grandement participé à la qualification de son équipe, en étant buteur à l'aller comme au retour. Sans lui (et probablement sans Di Maria, également blessé), Paris trouvera-t-il les ressources pour bien figurer sur la pelouse du Barça ? Neymar sera-t-il rétabli pour le match retour le 10 mars prochain ? Un début de réponse devrait être apporté par le PSG dans les prochaines heures, après le résultats des examens passés par le joueur qui permettront d'en savoir plus sur sa durée d'indisponibilité.