"Real - Liverpool : Vinicius ouvre le score, le match en direct !"

REAL - LIVERPOOL 2021. Dominateurs, les hommes de Zidane ont ouvert le score grâce à Vinicius. Score et buts en live, résultat, résumé... suivez le quart de finale de la Ligue des champions de foot entre le Real Madrid et les Reds de Liverpool. Un match à suivre en direct et en intégralité

21:47 - Mi-temps ! C'est la pause au Afredo-Di-Stefano ! Le Real Madrid ne fait qu'une bouchée de Liverpool et mène logiquement au score 2-0 grâce à Vinicius et Asensio. 21:46 - Keita sorti par Klopp Sûrement mécontent de son milieu de terrain, Jurgen Klopp a choisi de sortir Keita et faire entrer Thiago Alcantara. 21:43 - Asensio proche du 3-0 !! Oh la la la attention Liverpool !! Sur un ballon en profondeur madrilène, Kabak semble ne pas avoir de problème mais n'ajuste finalement pas bien sa passe vers son gardien !! Asensio s'offre alors un face à face avec Alisson dans un angle fermé mais la frappe est détournée par le Brésilien ! Quelle occasion ! Toujours 2-0 dans ce Real Madrid - Liverpool. 21:40 - Le Real Madrid peut leur dire merci Ce Real Madrid - Liverpool est en train de devenir un cauchemar pour les Anglais ! Après un marquage assez laxiste sur le premier but, c'est autour de son latéral droit d'être défaillant. Le Real n'en demandait pas tant. Les hommes de Zinedine Zidane dominaient tout de même la rencontre. Mais attention à ce que cela ne tourne pas en correction. 21:37 - BUT d'Asensio !! GOOOOOOOOOOOLLLLLL !!!! ASENSIO !!! Le Real Madrid double la mise ! Sur un long ballon de Kroos pour Vinicius, Alexander-Arnold réalise une tête plongeante... dans l'axe ! Qui est là pour surgir ? Macro Asensio qui passe Alisson et vient pousser le ballon au fond des filets ! Quelle erreur de l'Anglais ! 2-0 pour le Real ! 21:32 - Benzema tombe dans la surface ! Sur un nouveau mouvement offensif du Real Madrid, Modric est devant la surface, le ballon revient vers Benzema qui rentre dans la surface. Le Français est clairement déséquilibré par Kabak alors que l'attaquant du Real allait frapper ! L'arbitre indique qu'il n'y a rien ! La VAR n'interviendra pas pour vérifier ça ! 21:27 - But du Real Madrid ! Goooooooooooooolllllllll !!!!!!! Sur une merveille de passe en profondeur de Kroos, Vinicius est trouvé lancé. Le Brésilien est placé entre les deux défenseurs centraux, contrôle de la poitrine, réalise une touche de balle et trompe Alisson ! 1-0 pour le Real Madrid face à Liverpool ! Ce Real - Liverpool est enfin lancé ! 21:24 - Bon retour de Kabak sur Liverpool Sur une passe manquée d'Alexander-Arnold, Modric récupère le ballon et lance Benzema dans la profondeur. Le Français s'emmène le ballon mais est bien suivi par Kabak qui vient contrer la frappe de l'attaquant madrilène en corner. 21:22 - Les deux équipes se jaugent Est-ce de la crainte ? Pour le moment ni le Real Madrid ni Liverpool ne se livrent. Le rythme n'est pas très soutenu même si sur un geste individuel d'un de ces artistes, tout peut se débloquer très vite. 21:17 - Modric s'est écroulé juste devant la surface Sur l'action précédente, Modric s'est écroulé à l'entrée de la surface. Wijnaldum était au marquage sur le Croate. Le Néerlandais a légèrement touché le milieu madrilène mais pas de quoi siffler une faute qui aurait entraîné un coup-franc très dangereux. Toujours 0-0 dans ce Real Madrid - Liverpool alors qu'on joue la 18e minute de jeu. 21:13 - La tête de Vinicius juste à côté ! Quel travail de Mendy encore ! Trouvé en profondeur sur Benzema, venu dézoner à droite, le latéral s'est joué d'Alexander-Arnold pour ensuite centrer vers Vinicius... qui a raté légèrement sa tête. Ce n'est pas cadré et pas assez puissant pour tromper Alisson. 21:10 - Bon retour de Mendy ! Super retour de Ferland Mendy ! Sur un ballon gratté par Mohamed Salah, l'Égyptien est parti depuis son camp a grandes enjambées vers le but du Real. Après avoir passé le milieu, l'attaquant des Reds est venu buter sur Ferland Mendy, bien revenu pour couvrir. 21:09 - Phase de possession pour Liverpool Ce Real Madrid - Liverpool avait débuté en faveur des Merengue avec une première frappe de Benzema et un corner 2 minutes plus tard. Mais Liverpool a enfin le ballon et le fait circuler loin des buts de Courtois, pour l'instant pas inquiété après 8 minutes de jeu. 21:02 - Première frappe de Benzema Sur une bonne récupération haute des joueurs du Real, Benzema a contourné la défense centrale de Liverpool pour frapper. Il n'est pas assez équilibré au moment de sa frappe qui finit tranquillement dans la niche d'Alisson. 21:01 - C'est parti ! C'est parti pour ce Real Madrid - Liverpool ! Felix Brych, l'Allemand, vient de donner le coup d'envoi. Première possession de balle pour les Madrilènes ! LIRE PLUS

Real Madrid - Liverpool : les infos utiles

La compo du Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius. La compo de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Philips, Kabak, Robertson - Keita, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Jota, Mané.

Ce match Real - Liverpool ne bénéficie pas d'une diffusion en clair à la TV ce soir : c'est la chaîne RMC Sport 1 qui assurera en effet la retransmission de ce quart de finale aller de la Ligue des champions en direct.

Pour regarder ce match de foot entre le Real Madrid et Liverpool en streaming, rendez-vous sur le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant. Vivez par ailleurs le match en direct commenté en notre compagnie, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live (voir ci-dessus).