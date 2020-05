Reprise de la Ligue 1 : Jean-Michel Aulas peut-il encore avoir gain de cause ?

Annoncée fin avril, la fin prématurée de la saison de Ligue 2019-2020 de foot, en raison du coronavirus, n'a toujours pas été digérée par Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL espère encore que le premier ministre Edouard Philippe, qui s'exprime ce jeudi 28 mai, fasse machine arrière.

Déjà habitué à la scène médiatique, Jean-Michel Aulas est devenu omniprésent depuis plusieurs semaines dans le paysage audiovisuel français. Son cheval de bataille ? La reprise de la Ligue 1, qui s'est arrêtée en mars dernier avant la fin de la 28e journée. "Le championnat de football ne reprendra pas", avait ainsi signifié Edouard Philippe, le chef du gouvernement, le 28 avril dernier, devant l'Assemblée Nationale, au moment de présenter la première phase du déconfinement. Les instances du foot français ont ensuite tiré les conséquences de cette prise de parole en annonçant la fin du championnat 2019-2020 et communiqué le classement final, établi en prenant en compte un coefficient. Une décision très mal accueillie par les principaux perdants dans l'affaire : le Toulouse FC, Amiens SC (tous relégués de fait en Ligue 2) et l'Olympique lyonnais (privé de Coupe d'Europe). Les présidents concernés (Olivier Sadran, Bernard Joannin et Jean Michel Aulas) ont donc décidé de se lancer dans un combat judiciaire, dont ils ont perdu la première manche puisque le tribunal administratif a rejeté, le 22 mai, le recours des trois clubs contre la LFP (Ligue de football professionnel) sur l'arrêt du championnat et les modalités du classement final.

Aulas a écrit à Edouard Philippe

Annoncée par le gouvernement, entérinée par la Ligue et la Fédération, puis confirmée par la justice, l'arrêt de cette saison de Ligue 1 n'est toutefois pas encore une fatalité pour Jean-Michel Aulas, qui a saisi lundi le Conseil d'Etat, et envoyé un courrier au Premier ministre ainsi qu'à la ministre des Sports. Il les appelle à "rectifier l'erreur lors des prochaines étapes du déconfinement en France". Les contours de cette prochaine phase de cette sortie de crise seront justement annoncés par Edouard Philippe, à l'occasion d'un discours, ce jeudi-après-midi, à partir de 17h. L'emblématique président du club de Lyon entend défendre les intérêts de son club mais aussi ceux du foot français, qui pourrait se retrouver en grande difficulté sur le plan économique dans les prochains mois, alors que certains championnats voisins ont décidé de reprendre le championnat (Allemagne) ou sont en passe de le faire (Espagne, Italie, Angleterre). "Quand on a fait une erreur, il y a deux manières de réagir : la première c'est de régulariser et de prendre une décision contraire, l'autre solution c'est de s'enferrer", a également déclaré Jean-Michel Aulas, mercredi, sur France Info, en ajoutant que si la reprise de la Ligue 1 s'annonce difficile, "les gens qui ont à prendre la décision n'ont peut être pas conscience que c'est possible". Un revirement de situation semble toutefois difficile à imaginer de la part du gouvernement. Verdict dans quelques heures.