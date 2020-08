"Juventus - Lyon : heure, chaîne TV, compo... Tout savoir sur le match"

LYON - JUVENTUS. L'OL va tenter d'arracher sa qualification pour le Final 8 de la Ligue des champions, ce vendredi 7 août 2020, à Turin, en huitième de finale retour. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la composition probable des deux équipes.

[Mis à jour le 6 août 2020 à 18h01] Plus de six mois après avoir créé l'exploit face à la Juventus Turin (1-0), lors du 8e de finale aller de la Champions League, l'Olympique Lyonnais a rendez-vous ce vendredi pour pour la deuxième manche, en terre italienne. Outre la date de ce match retour, la crise du coronavirus a également modifié l'environnement de la rencontre, puisque cette dernière se disputera à huis clos. Un atout pour Lyon, qui avait pu, de son côté, compter sur le soutien de ses supporters lors du premier round. La Juve a, elle, l'avantage présumé d'avoir plusieurs semaines de compétition dans les jambes puisque le championnat italien, au contraire de la Ligue 1, a été mené à son terme ces dernières semaines. Les hommes de Maurizio Sarri ont également fait le plein de confiance en remportant le 36e Scudetto de leur histoire.

Le coup d'envoi de ce 8e de finale retour de la Ligue des champions entre la Juventus et Lyon sera donné à 21 heures (heure française), ce vendredi 7 août 2020, depuis l'Allianz Stadium de Turin. En cas d'égalité parfaite à l'issue du temps réglementaire (autrement dit si la Juve mène 1-0), les deux équipes tenteront de se départager en prolongation (2x15 minutes) puis, si nécessaire, lors de la séance des tirs au but.

Si vous souhaitez regarder le match en direct à la TV, ce vendredi soir, il faut vous diriger vers RMC Sport 1, la seule chaîne, en France, à proposer la diffusion de ce Juventus - Lyon. Plusieurs "replay" de la rencontre sont programmés sur les antennes du diffuseur dans les prochains jours (le programme TV).

Pour accéder à la retransmission en streaming sur Internet de ce match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Lyon et la Juventus Turin, la seule solution légale se situe également du côté de RMC Sport et de sa plateforme web dédiée. Comme à la télé, seuls les détenteurs d'un abonnement (payant) et des identifiants associés peuvent accéder au flux vidéo.

Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juve, devrait organiser sa composition de départ en 4-3-3, probablement sans Dybala, touché à la cuisse droite. La compo probable de la Juventus Turin : Szczesny - Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro - Rabiot, Pjanic, Matuidi - Cuadrado, Higuain, C. Ronaldo. Du côté de l'OL, Rudi Garcia devrait s'appuyer sur un schéma en 3-5-2, avec Maxwel Cornet sur le côté gauche. La compo probable de Lyon : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Thiago Mendes, Guimaraes, Aouar, Cornet - Dembélé, Depay.

Notez que vous pourrez également suivre, sur cette page, ce match Juventus - Lyon en direct commenté à partir de 21h ce vendredi soir, avec l'évolution du score en live et le descriptifs des temps forts. Découvrez aussi, avant le coup d'envoi, la présentation des enjeux du match, les statistiques, la composition des équipes, et, dès le coup de sifflet final, un résumé complet et les premières réactions des acteurs de la rencontre.