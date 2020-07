PSG - Lyon : horaire, diffusion, compo... Les infos de la finale

PSG - LYON. Le dernier match de la saison 2019-2020 du foot français offre un superbe choc entre le Paris-SG et l'OL, vendredi, en finale de la Coupe de la Ligue. Chaîne TV, streaming, composition probable de chaque formation... Voici ce qu'il faut savoir avant la rencontre.

[Mis à jour le 30 juillet 2020 à 18h01] Une semaine après avoir dominé Saint-Etienne en finale de la Coupe de France et dix jours avant d'affronter l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions, le PSG a rendez-vous avec Lyon, ce vendredi, en finale de la Coupe de la Ligue. Un match prestigieux, avec un titre en jeu, et qui servira également de répétition générale à l'OL, opposé sept jours plus tard à la Juventus Turin, en huitième de finale retour de C1 . La confrontation s'annonce passionnante mais la fête ne sera pas totale puisque les tribunes du Stade de France sonneront creux, une nouvelle fois, le nombre de spectateurs autorisés dans l'enceinte étant toujours limité à 5 000 personnes, en raison des risques liés à la propagation du coronavirus.

Le coup d'envoi de ce cette finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et Lyon sera donné à 21h10, ce vendredi 31 juillet 2020, depuis le Stade de France (Saint-Denis). En cas de score de parité à l'issue du temps réglementaire, le PSG et l'OL tenteront de se départager en prolongation (2x15 minutes) puis, si l'égalité persiste, lors de la séance des tirs au but.

Cette finale de la Coupe de la Ligue de foot bénéficiera d'une diffusion en clair sur France 2, et sur la chaîne Canal+ Sport (accès réservé aux abonnés). Les deux diffuseurs proposeront également la cérémonie de remise du trophée et les premières réactions des joueurs après le coup de sifflet final (le programme TV).

Ce choc entre les deux meilleurs clubs français du moment, qui sera aussi accessible en streaming sur le site Internet de France TV Sport (gratuit) et sur mycanal (payant), devrait assurer un joli score d'audience, une semaine après la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne, qui avait réuni près de 5 millions de téléspectateurs

Du côté du PSG, Kylian Mbappé, victime d'une entorse de la cheville droite, tandis que Thilo Kehrer, touché à la hanche, pourrait être préservé. Marco Verratti devrait retrouver une place de titulaire au milieu de terrain. Un passage en 4-3-3 n'est pas non plus à exclure. La compo probable du PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa ou Bernat - Di Maria, Verratti, Marquinhos, Neymar - Sarabia, Icardi. Dans le camp lyonnais, Rudi Garcia devrait organiser sa composition de départ en 3-5-2. Maxence Caqueret, en vue lors des derniers matchs de préparation, pourrait venir concurrencer Thiago Mendes au milieu de terrain. La compo probable de Lyon : Tatarusanu - Marcelo, Denayer, Marçal - Dubois, Thiago Mendes ou Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Dembélé, Depay.

Vous pouvez également vivre, sur cette page, ce match PSG - Lyon en direct commenté à partir de 21h10 vendredi soir, avec l'évolution du score en live et le descriptif des temps forts. Nous vous proposerons également, avant le coup d'envoi, la présentation des enjeux du match, les statistiques, les dernières infos sur la composition des équipes, et, dès le coup de sifflet final, un résumé complet et les premières impressions des acteurs de cette finale de la Coupe de la Ligue.