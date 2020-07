"PSG - Lyon : Paris s'impose aux tirs au but, le résumé de la finale"

00:25 - Paris au bout de la nuit et de l'ennui

Pour sa deuxième finale en une semaine, le Paris Saint-Germain était privé, vendredi soir au Stade de France face à l'OL, de Kylian Mbappé, touché à la cheville contre les Verts une semaine plus tôt (1-0). En l'absence de son international français, le PSG ne s'est pas montré plus flamboyant que face à l'ASSE, gêné par le 3-5-2 lyonnais mais pas vraiment inquiété non plus. Neymar fait passer deux frissons dans la défense rhodanienne sur deux frappes (5e et 8e), mais ne débloque pas la situation. Sous une chaleur étouffante, les Lyonnais réagissent en fin de première période, par Cornet (37e), avant que Gueye n'oblige Lopes à s'envoler (43e) après une frappe superbe. La deuxième période sera similaire à la première. Les joueurs de Rudi Garcia sont peu inspirés offensivement, si ce n'est sur coup franc ou corner, par Cornet (81e), mais les Parisiens n'en profitent pas. Neymar passe tout près d'offrir la victoire aux siens dans le temps additionnel, mais Lopes détourne (87e). La prolongation ne restera pas non plus dans les annales de cette dernière édition de la Coupe de la Ligue. Juste avant le coup de sifflet final, Rafael fauche Di Maria à l'entrée de la surface et est exclu, mais Neymar ne cadre pas sur le coup franc qui suit. Dans une séance de tirs au but où personne ne tremble, c'est finalement Bertrand Traoré qui connaît l'échec le premier. Pablo Sarabia, derrière, trompe Anthony Lopes d'une frappe puissante pour offrir au PSG sa neuvième et dernière Coupe de la Ligue !