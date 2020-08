"Lyon - Bayern : désillusion pour l'OL, le résumé du match"

Après deux exploits face à la Juventus et Manchester City, l'Olympique Lyonnais est tombé finalement face au Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions, mercredi soir au Stade José-Alvalade de Lisbonne (3-0). Pourtant, l'OL est très bien rentré dans la deuxième demi-finale de C1 de son histoire (après celle perdue contre, déjà, le Bayern, en 2010) et peut nourrir quelques regrets de ne pas avoir su concrétiser. Dans le premier quart d'heure, Memphis manque le cadre après avoir dribblé Neuer (4e) avant que Toko-Ekambi ne trouve le poteau (17e). Le Bayern, dans la foulée, n'a même pas eu besoin d'une occasion pour prendre l'avantage. Serge Gnabry, après une action individuelle fantastique, donne l'avantage aux Allemands d'une frappe puissante (1-0, 18e). Les Lyonnais, dans les cordes, encaissent un quart d'heure plus tard un deuxième but de l'ancien joueur d'Arsenal, aux aguets pour pousser le ballon au fond après un arrêt de Lopes devant Lewandowski (2-0, 33e). Après la mi-temps, les Lyonnais ne vont pas se décourager et auront encore des occasions, par Marcelo (56e) et surtout Toko-Ekambi, décidément bien malheureux, seul face à Neuer (58e). Le Bayern résiste et gère cette fin de match, se permettant même d'ajouter un troisième but en fin de match par Lewandowski (3-0, 88e). L'OL sort tout de même la tête haute de ce Final 8, même après avoir encore une fois buté sur le Bayern.

23:12 - OL-Juninho: "On est tristes"

Touché par la défaite ce soir face au Bayern, Juninho s'est présenté tout de même au micro de RMC Sport, le diffuseur français de la rencontre, après le coup de sifflet final: "On est tous tristes. Être éliminés en demi-finales de la Ligue des champions ce n'est pas facile. Déjà, y arriver c'était très dur, mais je pense qu'on sort avec la tête haute. Je suis très fier des joueurs, du staff et du travail qui a été fait, a avoué le directeur sportif lyonnais. On a joué contre une équipe qui était meilleure mais on l'a accepté et on a bien respecté notre plan de jeu. Mais pour battre une équipe comme ça il faut beaucoup de réussite et d'efficacité. Peut-être que si au début de match on avait réussi à mettre un ou deux buts, on aurait vu un autre résultat. Mais on est tous fiers du groupe, même si on est tristes car on ne sera pas là la saison prochaine en Ligue des champions. Je félicite aussi les supporters, car on a eu du soutien de toute la ville."