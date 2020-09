Suède - France : le but de Mbappé en vidéo, le résumé du match

SUEDE - FRANCE. Un résultat précieux pour une prestation plutôt décevante : l'équipe de France de foot s'est laborieusement imposée sur le score de 1-0, en Suède, samedi, dans le cadre de la Ligue des nations. Découvrez le but de Kylian Mbappé et le résumé du match en vidéo.

[Mis à jour le 7 septembre 2020 à 10h42] La France a réussi son entrée en lice en Ligue des nations, samedi soir, en s'imposant sur la plus petite des marges face à la Suède (1-0), à l'issue d'un match qui n restera pas dans les mémoires. Dans un nouveau schéma en 3-5-2, les Bleus sont souvent donné l'impression de chercher des repères, malgré une solide prestation de N'Golo Kanté et Adrien Rabiot au milieu de terrain. L'animation offensive, avec notamment un Griezmann en demi-teinte et qui a manqué un penalty en fin de rencontre, a, elle, été souvent balbutiante, et il a fallu un exploit personnel de Kylian Mbappé, à la 41e minute, pour faire craquer la défense adverse. Voici le seul but du match en vidéo :