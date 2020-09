"France - Croatie : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match"

FRANCE - CROATIE. L'équipe de France de foot reçoit la sélection croate, ce mardi 8 septembre 2020, en Ligue des nations. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des Bleus.

Pour son deuxième match dans cette Ligue des nations 2020-2011, l'équipe de France de football est opposée à la Croatie, ce mardi, au Stade de France. Après leur laborieuse mais précieuse victoire obtenue samedi en Suède (0-1), les Bleus veulent enchaîner face à un adversaire qui, a, lui, très mal démarré en s'inclinant lourdement au Portugal (4-1) et qui leur réussit plutôt bien. En six rencontres, la France ne s'est en effet jamais inclinée face à la sélection à damiers et possède un bilan de quatre victoires et deux résultats. La dernière confrontation en date n'était autre que la finale de la Coupe du monde 2018, lors de laquelle le onze tricolore s'était imposé sur le score de 4-2, grâce à des buts de Mandzukic contre son camp, Griezmann, Pogba et Mbappé.

Le coup d'envoi de ce match entre la France et la Croatie sera donné à 20h45, ce mardi 8 septembre 2020, depuis le Stade de France (Saint-Denis). Les Bleus rejoueront face à ce même adversaire le 14 octobre prochain, toujours en Ligue des nations, mais sur le sol croate.

Pour ce deuxième match en trois jours, Didier Deschamps va probablement faire évoluer légèrement sa composition de départ. Clément Lenglet, Anthony Martial, Ferland Mendy voir Eduardo Camavinga pourraient ainsi gagner une place de titulaire. La compo probable de l'équipe de France : Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Dubois ou Sissoko, Kanté, Rabiot ou Camavinga, F. Mendy - Griezmann - Giroud ou Ben Yedder, Martial.

Ce Suède - France bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce mardi : c'est TF1 qui assurera la retransmission du match en direct. Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu et Frédéric Calenge seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs. A noter qu'un replay gratuit sera également proposé à partir de 00h30 sur la chaîne L'Equipe (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre France - Croatie sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut également choisir TF1 et son site web mytf1. L'accès à cette retransmission sur le Web est gratuite, il suffit simplement de vous connecter avec vos identifiants ou, si vous n'êtes pas encore membre, de procéder à une rapide inscription.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce mardi soir, sur cette page, ce match France - Croatie en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, tout au long de la journée, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.