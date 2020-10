"France - Ukraine : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match amical"

FRANCE - UKRAINE. L'équipe de France de foot affronte son homologue ukrainienne, ce mercredi 7 octobre 2020, au Stade de France. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des équipes.

L'équipe de France de football entame ce mercredi, face à l'Ukraine, une série de trois matchs en sept jours puisqu'après cette rencontre amicale, les Bleus basculeront sur la Ligue des nations, dimanche contre le Portugal, et mercredi prochain en Croatie. "Sur ce rassemblement, l'idée est d'avoir le plus de maîtrise possible, de se créer le plus d'occasions possibles, de mettre en difficulté nos adversaires", a indiqué Didier Deschamps, mercredi, en conférence de presse. Le sélectionneur français n'a en revanche pas officialisé son onze de départ mais a tout de même précisé qu'il pourrait être tenté d'aligner un milieu en losange. "C'est une possibilité en effet, on y travaille", a-t-il ajouté (voir les infos sur la composition des équipes).

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre l'équipe de France et l'Ukraine : il sera donné à 21h10, ce mercredi 7 octobre 2020, depuis le Stade de France, qui ne pourra accueillir que 1 000 spectateurs au maximum, en raison des contraintes imposées par la crise sanitaire.

Si Didier Deschamps n'a donc pas donné la composition de départ exacte des Bleus pour ce match face à l'Ukraine, le sélectionneur des Bleus a tout de même indiqué que Steve Mandanda et Olivier Giroud, qui honorera sa 100e sélection, seraient titulaires. La compo probable de l'équipe de France : Mandanda - Dubois, Upamecano, Kimpembe ou Lenglet, Digne - Tolisso, Kanté ou Nzonzi, Camavinga - Griezmann - Mbappé ou Martial, Giroud.

Ce France - Ukraine bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est TF1 qui assurera la retransmission du match en direct. Le duo de commentateurs phare de la chaîne, composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, sera chargé de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre France - Ukraine sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet de TF1. L'accès au flux vidéo est gratuit, après inscription.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce mercredi soir, sur cette page, ce match France - Ukraine en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.