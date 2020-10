"France - Ukraine : très large victoire des Bleus, le résumé du match"

C'est fini au stade de France ! L'équipe de France s'impose très largement (7-1) face à une équipe d'Ukraine amoindrie. Camavinga (9e), Giroud (24e et 33e), Mykolenko (39e, csc), Tolisso (65e), Mbappé (82e) et Griezmann (89e) sont les buteurs côté français. Tsygankov (52e) a réduit l'écart pour l'Ukraine.

Les Bleus marquent une nouvelle fois dans cette fin de match ! Dans son style, Griezmann s'arrache pour récupérer le ballon et est ensuite servi à l'entrée de la surface. Il enchaîne d'une frappe puissante et le ballon, dévié, finit au fond des filets ! Ca fait 7-1 maintenant pour les Ukrainiens.

Kylian Mbappé a inscrit ce soir son 15e but, déjà, sous le maillot de l'équipe de France. L'attaquant du PSG ne compte "que" 36 sélections pour l'instant.

Kylian Mbappé inscrit le sixième but des Bleus ce soir ! Parti de l'aile droite, il joue un une-deux parfait avec Ben Yedder et élimine son défenseur dans la surface sur son contrôle intérieur. Derrière, le buteur du PSG envoie le ballon sous la barre du gardien ukrainien... 6-1 pour la France !

Paul Pogba passe tout près d'inscrire un sixième but pour les Bleus ce soir ! Sur un corner, le ballon est dévié au premier poteau et au deuxième, un joueur français remise de la tête pour Pogba dont la volée est sauvée sur la ligne par Bezus...

Il reste un peu moins de quinze minutes à jouer dans cette rencontre et les joueurs français tentent de continuer à mettre du rythme dans cette fin de match. Le trio offensif est frais, en tout cas.

Olivier Giroud cède sa place, après un dernier coup de tête manqué et après un doublé historique ce soir, pour sa 100e sélection. Wissam Ben Yedder fait son entrée en jeu.

Les Ukrainiens sont intéressants dans cette période et font tout pour revenir dans ce match, même si c'est évidemment compliqué. Cela donne un match assez rythmé.

Les Bleus inscrivent un cinquième but ce soir ! Sur un long ballon, Tolisso est trouvé dans le dos de la défense. Après un une-deux avec Mbappé, il enroule une frappe puissante du droit pour inscrire le deuxième but de sa carrière en bleu ! 5-1 pour la France après 65 minutes de jeu.

Andreï Chevtchenko effectue à son tour deux changements dans son équipe, avec notamment la sortie de l'expérimenté Andreï Yarmolenko. Il ne reste plus qu'un changement à chaque sélectionneur.

Didier Deschamps fait entrer du sang neuf à l'heure de jeu. Eduardo Camavinga et Houssem Aouar sont remplacés par Paul Pogba et par Antoine Griezmann.

L'Ukraine passe tout près de marquer un deuxième but dans la foulée ! Dans la surface, après un contre bien mené, Zubkov déclenche une frappe du gauche puissante mais le ballon s'écrase sur le montant de Maignan, battu encore sur ce coup-là.

22:21 - ⚽ BUT ! Tsygankov réduit l'écart (4-1) !

L'Ukraine réagit en ce début de seconde période ! Tsygankov, parti depuis l'aile droite, repique dans l'axe sur son pied gauche et déclenche une frappe puissante à 20 mètres. Maignan est battu et la France ne mène plus que 4 à 1.