"Marseille - Bordeaux : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match"

OM - BORDEAUX. L'Olympique de Marseille reçoit les Girondins de Bordeaux, ce samedi 17 octobre 2020, pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1 de foot. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

Respectivement scotchés à la 9e et à la 10e place du classement avec neuf points chacun, Bordeaux et Marseille jouent gros ce samedi au Stade Vélodrome, en particulier l'OM qui n'a toujours pas gagné à domicile depuis le début de la saison. "Ces dernières semaines, on n'a tout simplement pas affiché un niveau de jeu suffisant pour gagner au Vélodrome, a expliqué hier, André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen. Ce qu'on cherche, c'est l'équilibre, pour mieux défendre, parce qu'on encaisse trop de buts, on subit trop de tirs". De son côté Jean-Louis Gasset, le coach bordelais, mise sur le fait que son équipe retrouve de la sérénité, après un mercato qui a traîné en longueur. "On espère débuter une série avec un effectif qui est maintenant bien en place et on a l'ambition d'aller faire un résultat à Marseille", a-t-il ainsi expliqué devant la presse.

Le coup d'envoi de ce match entre l'OM et les Girondins de Bordeaux, disputé dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, sera donné à 21h, ce samedi 17 octobre 2020, depuis le Stade Vélodrome, par Franck Schneider, l'arbitre de la rencontre.

André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, sera privé de Dimitri Payet, suspendu, pour ce choc face aux Girondins. La nouvelle recrue Michaël Cuisance pourrait le suppléer sur le côté gauche. La compo probable de l'OM : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson, Thauvin, Benedetto, Cuisance. Côté bordelais, Samuel Kalu et Edson Mexer ont déclaré forfait sur blessure tandis que Laurent Koscielny, touché au genou, est très incertain. Hatem Ben Arfa, recruté en fin de mercato, devrait démarrer sur le banc mais pourrait faire son apparition en cours de match. La compo probable de Bordeaux : Costil - Sabaly, Baysse, Pablo, Benito - Basic, Otavio - Oudin, Adli, De Préville - Maja.

Ce match OM - Bordeaux ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce samedi soir : c'est Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV). L'accès est réservé aux abonnés.

Pour regarder cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet de la chaîne cryptée, mycanal. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce samedi, sur cette page, ce match OM - Bordeaux en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.