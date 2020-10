"Marseille - Bordeaux : l'OM s'impose facilement, le résumé du match"

OM - BORDEAUX 2020. L'Olympique de Marseille s'est imposé samedi soir face aux Girondins sur le score de 3 buts à 1, lors de la 7e journée de Ligue 1, grâce à des buts de Thauvin et d'Amavi notamment. Découvrez le résumé du match.

23:32 - L'OM se rassure à domicile Après trois matches sans victoire au stade Vélodrome cette saison, l'OM se devait d'enfin lancer sa saison à domicile face aux Girondins de Bordeaux, qui ne se sont plus imposés à Marseille depuis 2008. C'est chose faite, après un match débuté dans un nouveau schéma tactique avec l'intégration de Michaël Cuisance en numéro 10 d'un 4-4-2 losange. Florian Thauvin a parfaitement lancé son équipe en marquant dès la 5e minute d'une frappe superbe aux vingt mètres, envoyant le ballon dans la lucarne de Costil. Peu de temps après, Thauvin manque l'occasion de faire le break sur un penalty obtenu par Amavi et arrêté par Costil (14e). Face à des Bordelais inoffensifs, malgré la présence de Ben Arfa dès le coup d'envoi, l'OM fait ensuite le break en dix minutes au retour des vestiaire. Amavi dévie d'abord de la tête un coup franc de Thauvin (2-0, 54e) avant que Pablo ne détourne involontairement une frappe d'Amavi, encore lui, dans le but bordelais (3-0, 64e). Josh Maja, bien servi par Briand, réduira l'écart en fin de rencontre sur un contre (3-1, 83e). Avec ce succès convaincant, l'OM remonte au classement et se rassure avant le retour en Ligue des champions, mercredi au Pirée face à l'Olympiakos.

23:22 - Bordeaux-Costil: "On est déçus" Légèrement désabusé, Benoît Costil ne pouvait que reconnaître, au coup de sifflet final au micro de Canal+, que son équipe des Girondins était passée à côté de ce match face à l'OM: "Le mal était fait dès le début, on a réagi trop tard, c'est le problème. On n'a pas retenu les leçons. Il y a eu beaucoup trop de déchet technique avec le ballon, ce n'était pas simple. On savait qu'on allait pas faire des clean sheet à chaque match et qu'on allait, à un moment, en prendre trois ou quatre, même si on ne savait pas quand. On va se remettre au travail, relever la tête et travailler dans notre championnat à nous, contre Nîmes. Il faut qu'on soit meilleurs dans l'utilisation du ballon et faire preuve de plus de maturité. On est déçus et on a le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait sur ce match-là."

23:15 - OM-Cuisance: "Continuer comme ça" Intéressant pour son premier match sous les couleurs de l'OM dans une position de numéro 10, Michaël Cuisance a confié son bonheur d'être dans cette équipe olympienne après la fin du match, au micro de Canal+: "On avait beaucoup travaillé pendant cette trêve pour préparer ce match qui nous tenait à coeur, après les mauvais résultats à domicile récents. C'est vrai que je je suis heureux car ici je me sens bien et je suis comblé. On a une bonne communication dans le groupe, la concurrence est saine et on veut tous se tirer vers le haut pour faire quelque chose de bien cette saison. Il faut continuer comme ça, ce n'est que le début."

23:08 - L'OM remonte au classement Avec ce succès devant Bordeaux (3-1), le premier de la saison à domicile, l'OM progresse au classement de la Ligue 1. Marseille, en attendant les matches de dimanche, est 5e, à 2 points de la troisième place occupée par Lille. Les Girondins restent scotchés à la 10e place.

22:57 - ⏰ FIN DU MATCH ! L'OM s'impose contre Bordeaux (3-1) ! C'est terminé au stade Orange Vélodrome ! L'Olympique de Marseille s'impose facilement à Bordeaux (3-1). Florian Thauvin (5e), Jordan Amavi (54e) et Pablo (64e, csc) sont les buteurs côté marseillais, alors que Maja a réduit l'écart en fin de rencontre (83e) pour les Girondins.

22:54 - Marseille gère cette fin de match Refroidis par le but inscrit par Josh Maja, les Marseillais cadenassent cette fin de match face aux Bordelais pour s'éviter une éventuelle frayeur.

22:51 - Six minutes de temps additionnel M. Schneider va faire durer le plaisir ce soir. L'arbitre accorde six minutes de temps additionnel pour cette rencontre entre l'OM et Bordeaux, alors que le score est de 3-1.

22:49 - Caleta-Car semble souffrir Duje Caleta-Car reçoit des soins sur le banc des remplaçants sur sa cheville, mais le Croate grimace beaucoup, ce qui n'est peut-être pas bon signe. Pour rappel, l'OM jouera en Ligue des champions sur le terrain de l'Olympiakos mercredi.

22:46 - OM: Caleta-Car sort, blessé Sur l'action du but, Caleta-Car s'est tordu la cheville au contact avec Jimmy Briand. Le défenseur croate est touché et ne peut plus continuer. André Villas-Boas est obligé de faire un changement et en profite pour faire entrer d'autres joueurs. Ainsi, Strootman, Luis Henrique et Germain entrent à la place donc de Caleta-Car, Rongier et Benedetto.

22:44 - ⚽ BUT ! Maja réduit l'écart (3-1) ! Les Bordelais sauvent l'honneur dans cette rencontre ! Jimmy Briand réalise une belle percée plein axe avant de décaler Maja. L'attaquant bordelais parvient à se jouer d'Alvaro et frappe du gauche pour tromper Mandanda ! L'OM ne mène plus que 3-1 dans ce match.

22:41 - Bordeaux a renoncé Les Girondins de Bordeaux ont lâché dans cette rencontre et ont beaucoup de mal à conserver le ballon dans cette fin de match. Les Bordelais sont complètement passés à côté de leur match.

22:38 - OM: Thauvin cède sa place Buteur ce soir même s'il a loupé un penalty, Florian Thauvin est remplacé par Marley Aké pour les dix dernières minutes de la rencontre. Luis Henrique attendra encore un peu avant de connaître ses premiers pas sous le maillot de l'OM.

22:35 - OM: Cuisance remplacé André Villas-Boas effectue lui un premier changement dans ce match, à un quart d'heure de la fin du match. Pape Gueye remplace Michaël Cuisance, intéressant pour sa première rencontre avec l'OM ce soir.

22:33 - La frappe de Basic ! Caleta-Car commet une grosse faute sur Hwang à l'angle de la surface, côté gauche, et récole pour cela un carton jaune. Basic se charge du coup franc et recherche la lucarne opposée mais Mandanda détourne bien !