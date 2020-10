"Olympiakos - OM : Marseille a fini par craquer, le résumé du match"

OLYMPIAKOS - MARSEILLE. Après un but concédé en fin de match, l'Olympique de Marseille a concédé sa première défaite en Ligue des champions, ce soir, sur le score de 1-0, sur le terrain de l'Olympiakos Le Pirée. Retour manqué pour l'OM. Découvrez le résumé du match.

21/10/20 - 23:59 - Le résumé du match : Marseille n'a pas montré assez de caractère Ce sont des retrouvailles qui auraient pu connaître meilleur sort. Sept ans après, l'Olympique de Marseille retrouve la Ligue des champions comme il l'avait quitté: par une défaite. Face à une équipe de l'Olympiakos qui n'a pourtant pas l'allure d'un géant d'Europe, les Marseillais se sont cassés les dents. Malgré tout, la rencontre avait pris une bonne tournure pour les joueurs de Villas-Boas. Benedetto (2e) puis Thauvin (5e) se sont illustrés sans changer le score pour autant. L'OM entame bien sa rencontre mais montre des faiblesses défensives notamment sur son côté droit. Sakai est pris à plusieurs reprises. Finalement, personne ne prend réellement le pas sur l'autre. L'Olympiakos fait le dos rond et fait frémir les défenseurs marseillais sur quasiment chaque offensive. Les Grecs pensent même ouvrir le score peu avant l'heure de jeu. Mais le VAR interviendra pour annuler un but de Masouras, logiquement sanctionné d'un hors-jeu (51e). Marseille est averti une première fois. Mais les idées manquent. En attaque, Payet disparait, Benedetto n'est pas dans le coup, Thauvin est lui bien seul. Villas-Boas tente bien un coup en faisant rentrer Cuisance, Radonjic et Luis Henrique au même moment. Mais cela ne change pas grand chose. L'OM n'est pas dangereux. Il plie même en fin de rencontre puis rompt définitivement à la 90e minute. Sur un centre de Valbuena, Ahmed Hassan vient crucifier Mandanda de la tête. Le portier ne pouvait rien. Victoire de l'Olympiakos 1-0 dans un match où Marseille ne méritait peut-être pas ce sort. Mais la Ligue des champions n'offre pas de cadeau. Désormais la grosse artillerie arrive. Manchester City et son effectif gargantuesque viendront tester l'OM mardi prochain. Ensuite Porto sera au programme. Jordan Amavi plaidait pour une "remise en question". Les Marseillais vont surtout devoir trouver des réponses. Car il y a déjà urgence.

21/10/20 - 23:15 - City facile face à Porto (3-1) Dans le groupe de l'OM, Manchester City est sorti vainqueur de son duel face au FC Porto. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Cityzens ont enchaîné avec 3 buts. Victoire donc 3-1 des joueurs de Pep Guardiola qui se déplaceront mardi prochain au Vélodrome. Bonne nouvelle, Marseille n'est donc pas dernier de sa poule.

21/10/20 - 23:12 - Villas-Boas : "On doit faire plus" Villas-Boas résumé ce match par "des détails". Interviewé par nos confrères d'RMC Sport il se dit "très déçu". "Cette opportunité (de l'Olympiakos) nous a tués. On doit accepter mais on a eu des opportunités. On doit faire plus. Les deux équipes étaient bien défensivement mais le match s’est joué sur des détails", répète-t-il.

21/10/20 - 23:03 - Amavi : "Se remettre en question" Au micro d'RMC Sport quelques minutes après le coup de sifflet final, Jordan Amavi a peiné à cacher sa déception. Fautif sur la perte de balle qui amène le but, il souhaite que son équipe "se remette en question. On a l’habitude d’être solide en fin de match. On aurait pu éviter ce but. Il va falloir travailler sur ça et rehausser son niveau de jeu".

21/10/20 - 22:52 - C'est terminé ! Victoire de l'Olympiakos ! Que c'est cruel pour l'OM ! L'Olympiakos fait craquer les Marseillais en toute fin de match grâce à un Mathieu Valbuena, passeur décisif. Marseille avait eu les opportunités mais, sans grandes inspirations offensives, les coéquipiers de Michaël Cuisance, entré en fin de match, n'ont jamais réussi à marquer. Pire, donc, ils s'inclinent dans les ultimes instants. Ça commence mal pour l'OM dans cette édition 2020-2021 de la Ligue des champions.

21/10/20 - 22:46 - BUT pour l'Olympiakos !! BUUUUUuUuUuuuuuuTTTttttt !!! Mathieu Valbuena s'enfonce dans la défense marseillais, à l'entrée de la surface de réparation côté droit il centre pour Ahmed Hassan, tout seul. Entré en jeu, l'attaquant place sa tête à gauche de Mandanda, impuissant ! Ça fait 1-0 à la 90e minute ! Que c'est cruel mais Marseille jouait trop avec le feu !

21/10/20 - 22:44 - Nouvelle occasion pour l'Olympiakos ! L'OM subit dans ces dernières minutes. Sur un coup-franc assez lointain, Semedo s'élève plus haut que tout le monde et place sa tête. Mais il ne cadre pas et permet aux Olympiens de souffler... Toujours 0-0.

21/10/20 - 22:40 - La tête d'El-Arabi ! Oh la tête de Youssef El-Arabi ! Le centre de Valbuena est superbe ! De volée, l'ancien tricolore trouve son attaquant qui reprend de la tête. Heureusement pour les Marseillais, le cuir passe au-dessus de la barre de Mandanda.

21/10/20 - 22:34 - Germain à la place de Thauvin Villas-Boas choisit de changer finalement toute son attaque. Après les sorties de Payet et Benedetto, voici celle de Thauvin. Valère Germain le supplée et a 10 minutes pour faire basculer la rencontre.

21/10/20 - 22:31 - Cuisance et Luis Henrique rentrent Premiers changements. Ils sont pour l'OM. Rentrée en jeu de Radonjic à la place de Payet, de Cuisance à la place de Sanson et de Luis Henrique à la place de Benedetto

21/10/20 - 22:28 - L'arrête de Mandanda face à Valbuena ! La nouvelle occasion pour l'Olympiakos ! Cette fois, c'est au tour de Valbuena de se mettre en évidence ! Sur un centre venu de la gauche, Mathieu Valbuena reprend de volé mais Mandanda met une main ferme pour contrer le ballon ! Ça sent le k.o. des deux côtés.

21/10/20 - 22:25 - Le poteau pour l'Olympiakos.. mais hors-jeu L'Olympiakos n'est pas non plus très inspiré. Mais sur une percé, Randjelovic reprend un ballon de volée. Sa frappe est écrasé mais il touche le poteau... Un hors-jeu est finalement signalé.

21/10/20 - 22:20 - L'OM peine à construire Les joueurs de Villas-Boas sont sans idée. Ce centre de Sanson est bon, à l'instant, mais il n'y a personne dans la surface. L'OM use de long ballons sans réelles chances de succès. Thauvin tente de redescendre pour toucher quelques ballons... Mais lui aussi semble dubitatif. Payet est, lui, transparent depuis quelques minutes.

21/10/20 - 22:16 - Benedetto en difficulté Que c'est compliqué pour Benedetto. L'Argentin vit difficilement ses premières minutes en Ligue des Champions. De nouveau lancé, il se fait rattraper par Ousseynou Ba. Au physique, le numéro 9 de l'OM est ensuite bousculé et battu...