"Porto - OM : rien ne va pour Marseille, le match en direct"

Sur une perte de balle marseillaise, Corona hérite du ballon plein axe et s'avance vers le but de Mandanda. L'attaquant mexicain enroule sa frappe du pied droit mais manque le cadre.

Nouveaux changements pour l'OM : Florian Thauvin et Boubacar Kamara laissent leur place à dix minutes du terme de ce match.

Sur un corner tiré côté gauche pour l'Om, la défense de porto se dégage. Rongier est à la réception mais rate son intervention. Marega en profite et part en contre. L'attaquant malien sert Nakajima, qui rate son contrôle. Le joueur japonais avait de toute manière été signalé hors jeu.

Luis Diaz, l'un des joueurs les plus en vue du FC Porto ce soir, laisse sa place à Nakajima pour les vingt dernières minutes de ce match.

22:27 - ⚽ BUT ! Porto enfonce Marseille !

Alors que l'OM tentait de se relancer sous l'impulsion de Cuisance et Luis Henrique, les deux nouveaux entrants, le FC Porto punit l'OM sur un contre, mené par Marega et Corona. Sur la gauche, à l'entrée de la surface, ce dernier talonne en direction de Luiz Dias qui enroule parfaitement son tir du pied droit et trouve le petit filet opposé de Mandanda. Le FC Porto prend le large dans ce match (3-0). Il reste une vingtaine de minutes à jouer.